KNSB neemt afscheid van verbouwereerde teammanager Van Gennip

De taken van de 54-jarige Van Gennip worden in de toekomst overgenomen door de nog te benoemen bondscoach, bevestigt technisch directeur Arie Koops van de KNSB zaterdag aan De Telegraaf.

"Ik vind het heel jammer dat er na zes seizoenen plotseling een einde is gekomen aan de samenwerking", baalt Van Gennip. "In mijn visie is topsport het vlaggenschip van een sportbond. Daar moet je onder geen enkel beding op bezuinigen."

De drievoudig olympisch kampioene van 1988 kan er met haar hoofd dan ook niet bij dat de KNSB geen geld vrijmaakt voor een teammanager. Van Gennip begeleidde in die functie alle schaatsers van de langebaanploeg, zo ook bij de Winterspelen van februari in Pyeongchang.

"Nederland is komend seizoen het enige toonaangevende schaatsland dat niet over een eigen teammanager beschikt. Dat is natuurlijk heel merkwaardig", aldus Van Gennip, die in december de oeuvreprijs kreeg bij het Sportgala van NOC*NSF.

Geldschieter

Eerder deze week hoopte de KNSB nog een tweede geldschieter naast hoofdsponsor KNSB bekend te kunnen maken. Omdat de onderhandelingen met die partij op niets uitliepen, besloot de bond af te zien van contractverlenging voor Van Gennip.

Van Gennip was sinds 2013 in dienst bij de KNSB. De oud-schaatsster, die bij de Olympische Spelen van 1988 in Calgary goud veroverde op de 1.500, 3.000 en 5.000 meter, was eerder als teammanager werkzaam voor Team Liga.

Vorige maand werd ook al bekend dat de langebaanploeg komend seizoen niet meer geleid wordt door Geert Kuiper. De bondscoach besloot zelf te vertrekken bij de KNSB.