Nuis verlengt aflopend contract bij Lotto-Jumbo alsnog met twee jaar

Nuis en Lotto-Jumbo leken er aanvankelijk niet uit te komen, omdat eerstgenoemde niet tevreden was met de aanbieding die hem al voor de Olympische Winterspelen van februari in Pyeongchang was gedaan.

De Zuid-Hollander veroverde in Zuid-Korea goud op zowel de 1.000 als 1.500 meter en was van mening dat hij voor die successen wel moest worden gewaardeerd.

Nuis ging vorig jaar op beide afstanden met de wereldtitel aan de haal en pakte onlangs vlak na de Spelen zilver op het WK sprint achter de Noor Havard Lorentzen.

"Door omstandigheden heeft dit allemaal langer geduurd dan we allemaal hadden gewild, maar de intentie van beide partijen is altijd positief geweest. Daarom zijn wij ook heel blij dat Kjeld ook de komende periode in het geel-zwart te bewonderen is", aldus teammanager Tim Senden.

Onzekerheid

Nuis is blij dat er nu dan toch echt eindelijk duidelijkheid is over zijn eigen toekomst en dat hij zich weer volledig op zijn sportieve prestaties kan richten.

"Ik ben heel blij dat ik vandaag een akkoord heb bereikt met Lotto-Jumbo en dat daarmee een einde komt aan een periode van onzekerheid. Deze week heb ik een goed gesprek gehad met het management van de ploeg en hebben we geconcludeerd dat we nog altijd op één lijn zitten", zegt hij.

"Ik ben alweer enkele weken intensief aan het trainen en vind het fijn om me aan te sluiten bij het team. Voor het komende seizoen ben ik erop gebrand om mijn wereldtitels te verdedigen en ik ben ervan overtuigd dat ik daartoe in deze omgeving de meeste kans op succes heb."

Wereldtopper

Orie is opgelucht dat Nuis aan zijn ploeg verbonden blijft en kan niet wachten om weer met hem aan de slag te gaan, nadat hij zijn pupil vorig week op de eerste training nog moest missen.

"Ik werk al negen jaar met Kjeld en ik heb hem zien ontwikkelen van groeibriljant tot absolute wereldtopper. Ik vind het hartstikke mooi dat we ook de komende jaren samen kunnen strijden voor de titels."

Lotto-Jumbo bestaat nu uit elf schaatsers; acht mannen en drie vrouwen. Thomas Krol, Joy Beune en Antoinette de Jong zijn nieuw bij de ploeg, die nu in principe compleet is. Wel wordt nog de optie opengehouden om een plek aan een stagiair te gunnen.