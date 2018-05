Bob de Jong vervolgt loopbaan als schaatscoach bij Chinese allroundploeg

"In China zijn veel ijsbanen, maar weinig topschaatsers. Die willen ze gaan opleiden, ook vanuit het shorttrack en het inlineskaten", verklaart De Jong zijn keuze woensdag tegen de NOS.

De olympisch kampioen op de 10 kilometer van 2006 wil een bijdrage leveren aan die opleiding. "Ze moeten dan over vier jaar op de Olympische Spelen kunnen staat. Ik kijk er erg naar uit."

De Winterspelen van 2022 worden in Peking gehouden. De Jong gaat in China samenwerken met hoofdcoach Xiuli Wang.

Goud

De Jong trad vorig jaar april in dienst bij de Zuid-Koreaanse bond en hield zich sindsdien bezig met de allroundploeg. Hij leek aanvankelijk aan te blijven, maar maakte vorige week bekend toch te vertrekken.

De Zuid-Koreaanse schaatsformatie deed het in februari uitstekend op de Winterspelen in eigen land door liefst zeven medailles te veroveren, waarvan één keer goud (Lee Seung-hoon op de massastart). Het Aziatische land slaagde er niet eerder in zoveel olympische medailles te veroveren.

De Jong, die in zijn loopbaan onder meer twintig WK-medailles won, deed vijf keer mee aan de Spelen. Naast het goud in 2006 veroverde De Jong op de 10 kilometer zilver in Nagano (1998) en brons in Vancouver (2010) en Sochi (2014).