Bob de Jong stopt als assistent-coach bij Zuid-Koreaanse schaatsploeg

"Ik heb een nieuwe verbintenis altijd als optie gezien, maar ik heb toch de beslissing genomen om niet langer aan te blijven als assistent. Dat was geen gemakkelijk besluit na de succesvolle Spelen", aldus De Jong.

De voormalig stayer, die in 2006 olympisch goud veroverde op de 10 kilometer, trad vorig jaar april in dienst bij de Zuid-Koreaanse bond en hield zich sindsdien bezig met de allroundploeg.

De Zuid-Koreaanse schaatsformatie deed het in februari uitstekend op de Winterspelen in eigen land door liefst zeven medailles te veroveren, iets wat het Aziatische land nog nooit voor elkaar kreeg.

Voor De Jong was zijn klus in Zuid-Korea de eerste functie sinds hij in februari 2016 afscheid nam als schaatser. Hij deed zelf liefst vijf keer mee aan de Spelen.

Naast het goud in 2006 veroverde De Jong zilver in Nagano (1998) en brons in Vancouver (2010) en Sochi (2014).