Bob de Jong stopt als assistent-coach bij Zuid-Koreaanse schaatsploeg

"Ik heb een nieuwe verbintenis altijd als optie gezien, maar ik heb toch de beslissing genomen om niet langer aan te blijven als assistent. Dat was geen gemakkelijk besluit na de succesvolle Spelen", schrijft De Jong op Twitter.

De voormalige stayer, die in 2006 olympisch goud veroverde op de 10 kilometer, trad vorig jaar april in dienst bij de Zuid-Koreaanse bond en hield zich sindsdien bezig met de allroundploeg.

De Zuid-Koreaanse schaatsformatie deed het in februari uitstekend op de Winterspelen in eigen land door liefst zeven medailles te veroveren, waarvan één gouden plak (Lee Seung-hoon op de massastart). Het Aziatische land slaagde er nooit eerder in zoveel olympische medailles te veroveren.

Langer verblijf

Na de succesvol verlopen Spelen zinspeelde De Jong op een langer verblijf bij de Zuid-Koreaanse ploeg. De Nederlander was bovendien populair in het gastland van de afgelopen Spelen, maar een langere samenwerking zit er toch niet in.

De Jong kijkt met een goed gevoel terug op zijn jaar in Zuid-Korea, waar hij zijn eerste functie bekleedde sinds hij in februari 2016 afscheid nam als schaatser.

"De schaatsers gaan heel professioneel te werk en ik hoop dat ze in de toekomst van goede faciliteiten gebruik kunnen maken om zichzelf te ontwikkelen. Wie weet kom ik nog eens terug om de schaatsers te helpen."

De Jong, die in zijn loopbaan onder meer twintig WK-medailles veroverde, deed vijf keer mee aan de Spelen. Naast het goud in 2006 veroverde De Jong op de 10 kilometer zilver in Nagano (1998) en brons in Vancouver (2010) en Sochi (2014).