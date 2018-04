Van der Gun naast De Wit aan de slag als schaatsbondscoach Japan

De 39-jarige Van der Gun komt over van Team Afterpay, waar hij onder anderen Jorien ter Mors en Karolina Erbanova onder zijn hoede had. Hij tekent voor vier jaar in Japan en gaat met zijn gezin in Obihiro wonen, nabij het nationale trainingscentrum.

"Ik ben er ontzettend blij mee", zegt Van der Gun in De Telegraaf. "Johan en ik hebben een goede klik en kunnen elkaar op veel gebieden aanvullen. Bovendien loopt er buitensporig veel talent rond in Japan."

De Wit verlengde zijn contract in Japan onlangs met vier jaar. Hij is sinds 2015 actief als bondscoach in het land dat dit jaar bij de vrouwen erg succesvol was op de Olympische Winterspelen.

Pyeongchang

Japan won het goud op de ploegachtervolging in Pyeongchang en Nana Takagi (massastart) en Nao Kodaira (500 meter) werden individueel olympisch kampioen.

Ook Miho Takagi (zilver op de 1500 meter en brons op de 1000 meter) en Nao Kodaira (zilver op de 1000 meter) waren goed voor medailles.

Met driemaal goud, twee keer zilver en één keer brons was Japan op Nederland (zeven keer goud, vier keer zilver en vijfmaal brons) na het meest succesvolle land op het olympisch schaatstoernooi.