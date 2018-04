Nuis baalt dat hij nog altijd geen nieuw contract heeft bij Lotto-Jumbo

"Mijn intentie is wel om er samen uit te komen", gaf Nuis dinsdag aan de NOS te kennen, nadat hij ontbrak op de eerste training van het seizoen van de ploeg van coach Jac Orie.

De 28-jarige Leidenaar kreeg weliswaar al een nieuw aanbod, maar dat was voordat hij in februari bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang goud veroverde op de 1000 en 1500 meter.

Nuis is van mening dat hij voor deze successen wel moet worden gewaardeerd, maar daar denkt Lotto-Jumbo in zijn ogen anders over.

"Ik heb daarna geen aanbod meer gehad. Er is helaas ook nog geen gesprek geweest waarom dat niet komt", aldus de topsprinter.

"Ik heb met Jac gesproken en gezegd dat ik al heel lang wacht. Ik heb gevraagd wat er gebeurt. Hij heeft aangegeven dat ie ermee bezig is en dat de sponsoren ook goede intenties hebben en proberen het voor elkaar te boksen. Ik vind het wel jammer dat het nog niet geregeld is, dat ik niet ben uitgenodigd voor de eerste training en in mijn eentje bezig ben."

Slikken of stikken

Nuis staat ondertussen te trappelen van ongeduld. Hij wil zo snel mogelijk weer aan de slag, maar heeft geen idee wanneer dat precies is.

"Ik heb er best wel respect voor als dingen lang duren, maar dan moet er ook wel wat gebeuren. En dat gevoel had ik niet echt. In achterkamertjes wordt er volgens Orie aan gewerkt. Dat is de zakelijke kant. Ik wil gewoon lekker trainen, over vier jaar mijn titels verdedigen, weer wereldkampioen worden."

Nuis beseft als geen ander dat hij risico loopt. De spoeling aan ploegen is namelijk dun, waardoor ergens elders onderdak vinden ook geen ABC'tje meer is.

"Als ze zeggen: dit is het. Dan is slikken of stikken. Maar dan kan er volgens mij wel over gepraat worden. Of ik dan teken? Dat is een moeilijke vraag. Misschien. Maar zo'n gesprek is er tot op heden niet geweest."

Orie hoopt op zijn beurt dat het allemaal goedkomt, maar houdt er ook wel degelijk rekening mee dat hij deze jaargang niet over Nuis kan beschikken.

"Soms moet er wat langer gesproken worden om tot elkaar te komen. En natuurlijk kan het nog mislopen, maar ik hoop het niet", laat hij weten.

"Er is altijd een grens aan een budget. Dat stopt een keer. Meer kan ik er niet over zeggen. Dinsdagavond ga ik zelf om tafel met Kjeld. Ik doe de onderhandelingen niet, maar we kunnen wel kijken of we het proces kunnen verbeteren of kunnen vergemakkelijken."