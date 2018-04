Kramer kon door rugproblemen niet optimaal presteren vorig seizoen

"Uiteindelijk had ik het hele jaar al last van rugklachten. Die komen voort uit een discopathie. Dat is een moeilijk woord voor rugproblemen. Bij mij is het vooral in de lage rug, waardoor ik krachtverlies krijg in mijn linkerbeen. Daardoor is de aansturing het afgelopen jaar niet optimaal geweest", aldus de 32-jarige Fries voor de camera van de NOS.

Kramer slaagde er op de Spelen in Pyeongchang niet in voor het eerst in zijn carrière de zo felbegeerde gouden medaille te veroveren en kwam uiteindelijk niet verder dan de zesde plaats.

De blikvanger van Lotto-Jumbo verspeelde niet veel later op het WK allround in Amsterdam op diezelfde afstand zijn podiumkansen en moest opnieuw genoegen nemen met de zesde plaats.

Kramer begon dus al met pijn in de rug aan het seizoen, maar dat werd alleen maar erger toen hij afgelopen zomer ook nog eens een paar keer hard ten val kwam op de fiets.

"Dan krijgt het lijf zulke optaters, dat gaat ergens zitten en dat is meestal in de zwakke plek van je lijf. En dat is bij mij de rug."

Stressvol

Hoewel het zeker tot de mogelijkheden behoorde, besloot Kramer niet in te grijpen, ook omdat dat volgens hemzelf heel lastig is middenin de jaargang.

"Je maakt een hele eentonige beweging, het gaat altijd linksom. Dat is behoorlijk stressvol voor de rug. Maar achteraf is het makkelijk praten. We hebben hiervoor gekozen en dan moet je dealen met de consequenties."

Kramer wist op de Spelen nog wel goud te pakken op de 5 kilometer, waardoor zijn zesde plaats op de 10 kilometer voor de buitenwereld een kleine week daarop als volslagen onverwacht kwam.

"Hoe langer de afstand is, hoe meer last ik ervan heb. De 5 kilometer kan ik er, zwart-wit gezegd, op lompe kracht en conditie nog wel doorheen rammen. Maar dat gaat op de 10 kilometer niet. Dan moet het dynamisch zijn, de techniek en het lijf moeten helemaal goed zijn."

Kramer heeft er vertrouwen in dat het komend seizoen beter gaat met de rug doordat er specifiek wordt opgetreden. Hij is echter niet van plan om niet meer op de fiets te stappen.

"In de basis zal er niet heel veel veranderen. Alleen, ongelukken zitten in een klein hoekje. Ik ben gewoon te vaak gevallen, dat was jammer. Dan ontstaan zulke dingen en die worden moeilijk weer beter in zo'n belastend seizoen. Ik hoop het nu beter te doen."