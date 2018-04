Olympisch kampioen Achtereekte en Otterspeer langer bij Lotto-Jumbo

De 28-jarige Achtereekte blijft twee jaar langer bij de ploeg van coach Jac Orie. Otterspeer (29) tekende voor een jaar bij.

In februari zorgde Achtereekte bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea voor een verrassing door goud te veroveren op de 3 kilometer. Ze bleef Ireen Wüst en Antoinette de Jong voor en won daarmee voor het eerst een internationale afstand.

"Ik heb bij Jac een geweldig seizoen beleefd met natuurlijk als absolute uitschieter het veroveren van de olympische titel", reageert Achtereekte op haar nieuwe contract.

"Ik ben daarom erg benieuwd waartoe ik de komende periode in staat ben. Ik heb met Jac al besproken dat ik me niet alleen op de 3 en 5 kilometer wil richten, maar ook op het allrounden. Ik verheug me op die nieuwe uitdaging."

Otterspeer

Achtereektes ploeggenoot Otterspeer kende een teleurstellend seizoen omdat hij deelname aan zowel de Spelen als het WK sprint misliep, maar heeft alle vertrouwen in een nieuw seizoen bij Lotto-Jumbo.

"Gelukkig heb ik het seizoen met een fraaie overwinning bij de World Cup in Minsk kunnen afsluiten. Ik weet dat ik het in me heb en ben blij met het vertrouwen van Jac en zijn team. We gaan er alles aan doen om volgend seizoen op de belangrijke momenten te strijden voor de overwinning."

Coach Orie is blij met Achtereekte en Otterspeer. "Samen met Joy Beune hebben we met Carlijn in ieder geval een mooi duo bij de dames. Met Hein gaan we er keihard aan werken om weer op het niveau te komen van de jaren waarin hij vicewereldkampioen sprint werd.

De jonge Beune (18), die dit seizoen indruk maakte bij de junioren, tekende eerder deze maand bij Lotto-Jumbo. De ploeg verlengde eerder het contract van onder anderen Sven Kramer en Patrick Roest.