KNSB begint trainingsgroep voor topschaatsers zonder team

"Met deze Topsport Trainingsgroep bieden wij een vangnet voor schaatsers die nog geen team hebben gevonden", aldus Arie Koops, de scheidend technisch directeur van de KNSB, dinsdag in een persbericht. "Het gaat echt om een tijdelijke voorziening."

Voorlopig hebben alleen Jumbo (de ploeg van trainer Jac Orie en kopman Sven Kramer) en Clafis (de ploeg van trainer Jillert Anema) aangegeven dat ze ook komend seizoen een schaatsploeg willen sponsoren.

Justlease, dat de afgelopen winters de geldschieter was van een ploeg met onder anderen Ireen Wüst, stopt als schaatssponsor. Het is nog niet duidelijk of Plantina in het schaatsen blijft. Het bedrijf sponsorde de laatste seizoenen een sprintploeg met onder anderen Kai Verbij en Ronald Mulder.

Onzekerheid

Door de onzekerheid over voldoende geldschieters zitten veel Nederlandse schaatsers voorlopig nog zonder contract. De KNSB wil ervoor zorgen dat de toppers uit deze groep zich ook zonder een plek in een commercieel team optimaal kunnen voorbereiden op de na-olympische winter.

In de nieuwe trainingsgroep is er ruimte voor acht tot twaalf schaatsers. Zij moeten een A-status hebben bij NOC*NSF of recent een medaille hebben gewonnen in de wereldbeker om in aanmerking te komen voor een plekje. De gesprekken met schaatsers en de trainingen zullen in mei beginnen.

De schaatsbond zal de trainingsgroep maximaal een jaar in stand houden en direct opheffen als voldoende schaatsers een contract in de wacht hebben gesleept bij een topteam.

"Wij hebben er ook het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken", zegt Koops. "Wij geloven nog altijd in het huidige topsportmodel. Met de trainingsgroep ontstaat meteen een groep schaatsers die voor potentiële sponsors heel interessant kan zijn."

De schaatsers uit de trainingsgroep - potentiële namen zijn Wüst, Verbij en Jorien ter Mors - zullen geen salaris krijgen van de KNSB.