Schaatscoach De Wit blijft tot en met Spelen 2022 bij Japanse bond

De 39-jarige De Wit trad drie jaar geleden aan bij het Aziatische land. Als bondscoach van de allrounders zorgde hij voor grote successen, met name ook bij de Winterspelen in februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Zo leidde De Wit Miho Takagi naar goud op de ploegachtervolging, zilver op de 1500 meter en brons op de 1000 meter, terwijl haar zus Nana Takagi de olympische titel veroverde op de massastart. Miho Takagi pakte vervolgens in maart ook goud op het WK allround.

"Ik ben ontzettend blij en vereerd dat ik de komende vier jaar coach van Japan mag blijven. Het verhaal gaat door", schrijft De Wit op Twitter.

De Noord-Hollander begon in mei 2011 als coach van 1nP, de ploeg die later Project 2018 ging heten en sinds 2015 door het leven ging als New Balance.