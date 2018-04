Heather Bergsma wil gezin stichten en last pauze van minstens twee jaar in

"Ik hoop op korte termijn een gezin te stichten met mijn man. We zullen zien hoe alles verloopt", zegt de 29-jarige Amerikaanse, die sinds mei 2015 is getrouwd met Jorrit Bergsma, tegen NBC Sports.

"Na die tijd zie ik wel of ik nog de drive heb om het schaatsen weer op te pakken. Ik wil ook vloeiend Nederlands leren spreken en vervolgens mijn opties bekijken voor een nieuwe carrière."

Bergsma sluit niet uit dat ze in het schaatsen actief blijft. "Misschien wil ik coach worden, maar dan wel voor kinderen", aldus de wereldrecordhoudster op de 1500 meter. "Niet te serieus. Dan zie ik daarna wel waar dat toe leidt."

Wereldkampioen

In 2013 werd Bergsma wereldkampioen sprint en twee jaar later veroverde ze op de 500 meter haar eerste wereldtitel op een individuele afstand. Vorig jaar was ze dus de beste op zowel de 1000 als 1500 meter.

De Amerikaanse nam drie keer deel aan de Olympische Winterspelen, maar pakte daar nooit een individuele medaille. Ze veroverde in februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung wel brons op de ploegachtervolging.

Haar man Jorrit Bergsma is tweevoudig wereldkampioen op de 10.000 meter en werd vier jaar geleden olympisch kampioen op die afstand in Sochi. Bij de Spelen in Zuid-Korea pakte hij dit jaar zilver achter Ted-Jan Bloemen.