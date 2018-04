Koepelorganisatie iSkate ontkent vertrek uit schaatswereld

NU.nl plaatste woensdag op basis van Schaatsen.nl een bericht waarin stond dat iSkate zou stoppen met de schaatssport, maar de organisatie zelf bestrijdt dat nieuws.

"In het schaatsen kost het tijd om goede sponsors te vinden. Die tijd nemen wij. Er zijn wel tien scenario's mogelijk en pas als we zelf weten welk scenario dat is, kunnen we er iets zinnigs over zeggen. Vermoedelijk is dat pas in mei", aldus iSkate woensdag in een statement.

Bij het eventueel wegvallen van de organisatie is onder meer de toekomst van de schaatsers van Team Plantina onzeker. Voormalig wereldkampioen sprint Kai Verbij en regerend Nederlands kampioen sprint Dai Dai Ntab behaalden onder leiding van Gerald van Velde de afgelopen jaren grote successen met het team.

Ook Ronald en Michel Mulder, Thomas Krol en Pim Schipper staan onder contract bij Team Plantina.

AfterPay

Eerder was al bekend dat Team AfterPay, met onder anderen Jorien ter Mors en Anice Das, en Justlease.nl dit jaar zouden stoppen met de sponsoring van de schaatsploeg. AfterPay maakte deel uit van iSkate.

iSkate werd in 2010 opgericht om schaatsers ondersteuning te bieden voor hun hele loopbaan. Onder de organisatie valt ook het RTC Noord waar onder andere olympisch kampioen Esmee Visser deel van uitmaakt.