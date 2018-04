Geert Kuiper stopt na vier jaar als bondscoach Nederlandse schaatsers

Kuiper voelde bij zichzelf te veel twijfel om zijn op 1 mei aflopende contract bij schaatsbond KNSB te verlengen.

"En als je te veel twijfelt, heb je niet de volle honderd procent energie die in deze functie juist nodig is om het verschil te maken", zegt de oud-schaatser dinsdag in een persbericht van de KNSB. "Dat is voor mij de reden om er een punt achter te zetten."

Kuiper nam na de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi de taken over van Arie Koops. Onder leiding van de technisch directeur van de KNSB pakte Nederland in Rusland zowel bij de mannen als bij vrouwen olympisch goud op de ploegachtervolging.

Het doel onder Kuiper was om die titels afgelopen februari te prolongeren in Pyeongchang, maar dat lukte niet. De vrouwen pakten zilver na een nederlaag tegen Japan in de finale, terwijl de mannen in de halve finale geklopt werden door Noorwegen en genoegen moesten nemen met brons.

Bij de massastart, die in Zuid-Korea voor het eerst op het olympische programma stond, was er brons voor Koen Verweij en Irene Schouten.

Tevreden

Kuiper, die de Nederlandse schaatsers de afgelopen vier jaar op de ploegachtervolging en de massastart naar zeven wereld- en twee Europese titels leidde, kijkt "dik tevreden" terug op de Spelen van Pyeongchang.

"Dankzij de commerciële teams presteren we op de individuele nummers uitstekend, maar is het soms wel moeilijk om de teamonderdelen goed in te vullen. Dat wist ik toen ik hieraan begon en ik heb vier jaar met veel plezier voor de KNSB gewerkt."

Kuiper, die tussen 2000 en 2014 assistent-coach was bij de TVM-ploeg van Sven Kramer en Ireen Wüst, was de afgelopen 21 jaar onafgebroken actief in het schaatsen. Hij zal zich voorlopig gaan richten op de veehouderij die hij samen met zijn zoon runt, maar hij neemt niet definitief afscheid van de sport.

"Op het bedrijf is veel te doen, dus bang om me in de toekomst te vervelen ben ik niet", stelt Kuiper. "Maar een leuke nieuwe uitdaging in de sport zal ik zeker in overweging nemen."