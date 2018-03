Wereldkampioen Roest verlengt contract bij Lotto-Jumbo met twee jaar

"Ik heb een ongelooflijk mooi seizoen gehad met goud op het WK allround en zilver plus brons op de Olympische Spelen", aldus de 22-jarige Roest op de site van Lotto-Jumbo.

"Daarom heb ik ook geen moment getwijfeld om verder te gaan met Jac Orie en zijn begeleidingsteam. Bij deze ploeg is alles goed geregeld en kan ik werken met een groep heel sterke schaatsers. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren deze lijn door te trekken."

Roest werd eerder deze maand voor het eerst wereldkampioen allround door in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder anderen Sverre Lunde Pedersen (zilver), Marcel Bosker (brons) en ploeggenoot en titelverdediger Sven Kramer (vierde) voor te blijven.

De talentvolle Roest, die op de Spelen zilver op de 1500 meter en brons op de ploegachtervolging pakte, rijdt sinds 2015 voor Lotto-Jumbo. Hij maakte destijds de overstap van Jong Oranje.

Orie

Coach Orie is content met de contractverlenging van Roest. "Patrick heeft zich dit jaar definitief in de wereldtop genesteld getuige zijn prestaties. En dan mogen we niet vergeten dat hij vlak voor het seizoen nog behoorlijk in de kreukels lag na dat ongeluk waar hij op diverse plekken zijn arm brak", zegt de Hagenaar.

"Het is prettig om met hem te werken en we zijn er allebei van overtuigd dat het einde van zijn capaciteiten nog niet in zicht is."

Roest behoort komend seizoen samen met Kramer en Chris Huizinga tot de allrounders van Lotto-Jumbo. De ploeg wil voor volgend seizoen het liefst nog een vierde allrounder aantrekken.