Nuis vestigt in Zweden snelheidsrecord van 93 kilometer per uur

De 28-jarige blikvanger van Lotto-Jumbo reed op een natuurijsbaan met een lengte van 1500 meter zonder bochten. Hij schaatste achter een auto met een windscherm, dat voor hem veel luchtweerstand wegnam.

Nuis wist de 'magische' snelheid van 100 kilometer per uur net niet te halen. Hij was in Zweden niettemin aanzienlijk sneller dan hij normaal op 400 meterbanen rijdt. Zijn maximale snelheid op een overdekte kunstijsbaan schommelt rond de 60 kilometer per uur.

Nuis kreeg deze week bij zijn recordpoging hulp van zijn sponsor Red Bull en de technische universiteit van Eindhoven.

"Een bizarre ervaring, ik vloog over het ijs. Dit was een echte teamprestatie. Meer dan veertig mensen zijn hiermee de afgelopen week dag en nacht bezig geweest. Uitgerekend in mijn laatste poging ging alles goed. De euforie en de ontlading waren groot, bijna net zo groot als de vreugde bij een olympische titel", aldus de geboren Leidenaar.

Wennemars

Oud-wereldkampioen Erben Wennemars vervulde een prominente rol in het omvangrijke begeleidingsteam van Nuis.

"Hij zat tijdens mijn laatste recordpoging achterstevoren naast de chauffeur, de Zweedse coureur Mikaela Ahlin-Kottulinsky. Erben kon precies aangeven wanneer de auto sneller of minder snel moest rijden. Daardoor kon ik kort achter het windscherm blijven en die 93 kilometer per uur halen. Helemaal te gek."

Nuis is niet van plan om het hierbij te laten en denkt er al hardop over na om het volgend jaar opnieuw een keer te gaan proberen.

"Ik wist vooraf dat honderd kilometer niet haalbaar zou zijn, maar nu ik er zo dichtbij ben gekomen, wil ik het volgend jaar best nog een keer proberen. Maar eerst op vakantie, lekker met mijn gezin naar Kaapverdië."