Nuis vindt dat hij in mooi rijtje staat met winst Ard Schenk Award

"Ik sta nu in een mooi rijtje als je kijkt naar mijn voorgangers", zei Nuis bij de prijsuitreiking in The Harbour Club in Amsterdam.

"Dit is een mooi momentje om even terug te denken en te genieten van het afgelopen seizoen. Onder het genot van een wijntje lekker de vakantie in."

De 28-jarige Drent pakte vorige maand in Pyeongchang bij zijn olympisch debuut zowel goud op de 1000 als 1500 meter en schreef afgelopen weekend in Minsk ook nog eens de wereldbeker op de 1000 meter op zijn naam.

Nuis is de opvolger van Sven Kramer, die de afgelopen drie jaar en in totaal al acht keer de Ard Schenk Award in ontvangst mocht nemen.

Veldkamp

Ook Bart Veldkamp, Dries van Wijhe, Falko Zandstra, Rintje Ritsma, Ids Postma, Gianni Romme, Gerard van Velde, Jochem Uytdehaaghe, Erben Wennemars, Bob de Jong, Stefan Groothuis en Michel Mulder wonnen de prijs in het verleden.

Bij de vrouwen werd Jorien ter Mors net als in 2016 uitgeroepen tot beste schaatsster. Ze werd olympisch kampioen op de 1000 meter en wereldkampioen sprint.

Suzanne Schulting kreeg de Ard Schenk Award voor beste shorttrackster. Ze veroverde de olympische titel op de 1500 meter. Sjinkie Knegt ontving die prijs bij de mannen, onder meer vanwege zijn zilveren medaille op de 1500 meter in Pyeongchang.

Joy Beune (18) kreeg de aanmoedigingsprijs voor het grootste talent. Ze werd wereldkampioen allround bij de junioren.