Bondscoach Otter verwachtte meer van Knegt op WK shorttrack

"Pfff, de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik denk dat we echt elke druppel energie eruit hebben gesqueezed. Dit is het", concludeert Otter na de WK tegenover de NOS.

"Maar ja, we hadden natuurlijk meer verwacht van Sjinkie. Die zou wat meer moeten doen dan alleen die bronzen medaille."

Volgens Otter verscheen Knegt niet topfit aan de start in Montreal. "Als je niet honderd procent fit bent, dan is het verdomd moeilijk om in de top vijf te komen. Dat is maar weer gebleken."

Mooi

De Nederlandse equipe verliet Canada zondag met twee medailles. Op de relay veroverden de vrouwen zilver, tot genoegen van de bondscoach. Vorige maand verraste de aflossingsploeg al met brons op de Winterspelen.

"Heel mooi om te zien dat die dames met zilver naar huis gaan. Die medaille op de Spelen kwam heel verrassend", aldus Otter. "Ze hebben hier laten zien dat ze gewoon op dat podium thuishoren."

Seizoen

De bondscoach kan terugkijken op een prachtig seizoen. Suzanne Schulting schreef vorige maand in Zuid-Korea geschiedenis door op de 1000 meter als eerste Nederlandse shorttracker ooit olympisch kampioen te worden.

Ook Knegt (zilver op de 1500 meter), Yara van Kerkhof (zilver op de 500 meter) en de relayploeg bij de vrouwen (brons) veroverden een medaille in Pyeongchang. Op alle voorgaande Winterspelen had Nederland slechts één medaille gewonnen

"Het seizoen 2017/2018 is een prachtig seizoen geweest voor Nederland", zegt Otter dan ook. "Maar ook hier in Montreal was de Nederlandse pers aanwezig, we weten dat er in Nederland gekeken wordt."

"Het is natuurlijk hartstikke leuk om te kijken naar de sport, maar het is nog leuker als er een oranje pakje tussen zit. Dat is helaas te weinig gebeurd op dit WK."

Verklaring

De bondscoach noemt het zware seizoen als verklaring voor de mindere prestaties in Montreal. "Dat is natuurlijk wel de oorzaak, maar dat betekent niet dat we hier niet optimaal naartoe gewerkt hebben."

"We hebben de eerste World Cups al in september gereden. Daar moest je je al plaatsen voor de Olympische Spelen, dus het ging meteen ergens om. Nu zijn we in de derde week van maart, tussendoor is er nauwelijks ruimte geweest om even bij te komen."

Schulting werd kort voor het WK ziek en het was lang twijfelachtig of ze überhaupt zou starten. Dennis Visser en Dylan Hoogerwerf kwamen ziek thuis uit Pyeongchang en ontbraken daardoor in Montreal.

Toch blijft de teleurstelling niet lang hangen bij de bondscoach. "Over twee of drie uur is die nare smaak weg, we gaan met twee medailles naar huis en vier vrouwen zijn enorm blij met hun zilveren plak."