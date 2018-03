Zilver voor shorttracksters op relay bij WK, mannenploeg slechts vierde

Zuid-Korea was in de finale bij de vrouwen ongenaakbaar en finishte in 4.07,569. Op enige achterstand van dat viertal vocht Nederland een duel uit met Canada om het zilver.

Van Ruijven wist als laatste rijdster haar Canadese tegenstandster net achter zich te houden. Het verschil met Zuid-Korea was anderhalve seconde

Voor Canada restte in eigen huis brons. Italië werd gediskwalificeerd.

Van Kerkhof, Schulting, Van Ruijven en De Vries wonnen zaterdag de tweede halve finale en plaatsten zich daarmee voor de eindstrijd. Concurrent China schakelde zichzelf uit door een val.

Op de Olympische Spelen in Pyeongchang veroverde de Nederlandse achtervolgingsploeg vorige maand brons. Toen maakte Jorien ter Mors nog deel uit van het team, maar zij heeft definitief voor de langebaan gekozen.

Mannen

Bij de mannen werd het toernooi in mineur afgesloten. Op de 5000 meter relay werden Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Adwin Snellink afgetekend laatste.

Het goud ging net als bij de vrouwen naar Zuid-Korea. Canada werd tweede, Japan veroverde brons. Voor de Zuid-Koreanen was het hun eerste gouden medaille op de relay sinds 2010.

Nederland was titelverdediger op de aflossing, maar kon in de finale niet met Canada en Zuid-Korea meestrijden om de titel. Ook lukte het niet om in de slotronden het gaatje dat gevallen was naar nummer drie Japan te dichten

Knegt zorgde zondag wel voor de enige individuele medaille voor Nederland dit WK. Hij pakte brons op de 1000 meter.