Olympisch kampioene Schulting strandt op WK in kwartfinales 1000 meter

De 20-jarige Schulting eindigde als laatste in haar kwartfinale en kreeg na de race ook nog een straf van de scheidsrechters.

De Friezin kende een lastige aanloop naar de WK in Canada omdat ze dinsdag ziek werd. Ze startte vrijdag toch in de voorrondes, maar ze toonde niet haar olympische vorm.

Schulting strandde op de 500 meter al in de heats en zaterdag kwam ze op de 1500 meter niet verder dan de B-finale en uiteindelijk een twaalfde plek.

Het individuele toernooi van Schulting is nu klaar. Ze komt later op zondag met de Nederlandse ploeg nog wel in actie in de finale van de relay.

Van Kerkhof

Yara van Kerkhof werd in dezelfde kwartfinale als Schulting achter de Zuid-Koreaanse Shim Suk-Hee en de Russische Sofia Prosvirnova derde.

De eerste twee plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finales, maar met 1.29,472 was Van Kerkhof een van de twee snelste nummers drie van de vier kwartfinales. Haar toernooi op de 1000 meter is daardoor nog niet voorbij.

Lara van Ruijven is wel kansloos voor de medailles op de kilometer. De 25-jarige Zuid-Hollandse eindigde niet bij de eerste twee in haar kwartfinale en werd na de race ook nog bestraft.

Knegt

In het mannentoernooi bereikte Sjinkie Knegt met de hakken over de sloot de halve finales van de 1000 meter. De 28-jarige Fries eindigde in zijn kwartfinale slechts als derde achter de Canadezen Charles Hamelin en Samuel Girard, maar met 1.24,644 was hij een van de twee tijdsnelsten.

Knegt staat halverwege slechts 21e in het WK-klassement nadat hij zaterdag tiende werd op de 1500 meter en vrijdag op de 500 meter al in de heats werd uitgeschakeld. Alleen de top acht na de 1000 meter kwalificeert zich voor de 3000 meter superfinale.

Voor Itzhak de Laat zit het individuele toernooi er sowieso op. De 23-jarige Nederlander viel al vroeg in zijn kwartfinale 1000 meter en zette geen tijd neer. Op de 500 en 1500 meter kwam hij vrijdag niet door de voorrondes.

De Nederlandse mannen staan later op zondag net als de vrouwen in de finale van de relay.