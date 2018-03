Knegt revancheert zich met brons op 1000 meter bij WK shorttrack

Knegt eindigde in de finale van de 1000 meter vlak achter de Canadese winnaar Charles Hamelin en de Zuid-Koreaanse nummer twee Lim Hyo-Jun.

De 'Schicht uit Bantega' profiteerde in de eindstrijd van een akkefietje tussen Lim en diens landgenoot Hwang Dae-Heon, die daardoor ten val kwam. Knegt schoof op van de vijfde naar de derde plek en die positie hield hij tot de streep vast.

De Nederlandse kopman, die zich in de kwartfinales en de halve finales van de kilometer steeds met de hakken over de sloot voor de volgende ronde plaatste, kende tot de 1000 meter een teleurstellend WK. Hij strandde vrijdag in de heats van de 500 meter en zaterdag werd hij slechts tiende op de 1500 meter.

Superfinale

Knegt klom door zijn bronzen medaille op de 1000 meter in het klassement van de 21e naar de zesde plaats. Daardoor dwong hij een plaats af in de 3000 meter superfinale, waaraan alleen de beste acht shorttrackers van het toernooi mee mogen doen.

In die superfinale kon Knegt geen potten breken. Hij eindigde als zesde en sluit het toernooi af op de achtste plaats in het algemeen klassement, met een totaal van zestien punten. De wereldtitel ging naar thuisrijder Charles Hamelin (81), voor de Hongaar Sandor Liu (45) en de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon.

Knegt pakte zondag zijn vijfde individuele afstandsmedaille op een WK (één keer goud, drie keer zilver, één keer brons). De algeheel wereldkampioen van 2015 pakte in 2013 en 2014 al eens zilver op de 1000 meter. Vorig jaar was de pupil van Jeroen Otter goed voor goud op de 500 meter, terwijl hij in 2015 tweede werd op de 1500 meter.

Vrouwen

Bij de vrouwen eindigde de 20-jarige Schulting als laatste in haar kwartfinale van de 1000 meter. De olympisch kampioene op de deze afstand kreeg na de race ook nog een straf van de scheidsrechters.

De Friezin kende een lastige aanloop naar de WK in Canada omdat ze dinsdag ziek werd. Ze startte vrijdag toch in de voorrondes, maar ze toonde niet haar olympische vorm.

Schulting strandde op de 500 meter al in de heats en zaterdag kwam ze op de 1500 meter niet verder dan de B-finale en uiteindelijk een twaalfde plek.

Het individuele toernooi van Schulting is nu klaar met slechts een 24e plaats. Ze komt later op zondag met de Nederlandse ploeg nog wel in actie in de finale van de relay.

Suzanne Schulting

Van Kerkhof

Yara van Kerkhof werd in dezelfde kwartfinale als Schulting achter de Zuid-Koreaanse Shim Suk-Hee en de Russische Sofia Prosvirnova derde. Ze plaatste zich als een van de twee tijdsnelsten voor de halve finales van de 1000 meter, waarin ze wederom als derde eindigde.

In de B-finale werd Van Kerkhof vierde en laatste, waardoor ze als achtste eindigde op de 1000 meter. Ze zal daardoor twaalfde worden in het eindklassement van het WK.

Lara van Ruijven kwam net als Schulting niet door de kwartfinales van de 1000 meter. De 25-jarige Zuid-Hollandse eindigde niet bij de eerste twee in haar race en werd na de race ook nog bestraft. Ze beëindigt de WK op de zestiende plek van het klassement.