Smeekens wint 500 meter bij nieuw oranje podium in Minsk

Smeekens eindigde zaterdag bij de eerste 500 meter nog als tweede op één honderdste van Otterspeer, maar een dag later was de wereldkampioen duidelijk de beste. Met 34,83 hield hij Ntab (34,94) en Otterspeer (34,97) achter zich.

Kai Verbij eindigde als zesde in 35,04, terwijl Ronald Mulder achtste werd in 35,10. Nederlands recordhouder Mulder veroverde zaterdag nog brons achter Otterspeer en Smeekens.

De Noor Havard Lorentzen viel zondag met 35,01 net buiten het podium, maar hij stelde met zijn vierde plek wel de eindzege in de wereldbeker op de 500 meter veilig. De olympisch kampioen had al een geruststellende voorsprong en met 716 punten eindigt hij in het klassement ruim voor Otterspeer (568), Mulder (556) en Smeekens (511).

Bökko

De 25-jarige Lorentzen is de opvolger van Ntab, die vorig seizoen de beste was in het eindklassement. Hij is de eerste Noor in de 33-jarige geschiedenis van de World Cup die de wereldbeker op de 500 meter verovert.

De laatste Noor die de eindzege pakte in een World Cup-klassement was Havard Bökko in het seizoen 2011/2012 op de 1500 meter.

Smeekens (31), die in het seizoen 2012/2013 de beste was in het wereldbekerklassement van de 500 meter, boekte zondag in Wit-Rusland zijn eerste World Cup-zege van het seizoen en de zeventiende uit zijn carrière op de kortste afstand.

1500 meter

Op de 1500 meter was er geen Nederlandse medaille. Thomas Krol viel met de vierde tijd (1.46,38) net buiten het podium. Marcel Bosker (1.48,75) eindigde als achtste en laatste. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, die zaterdag de 1000 meter won in Wit-Rusland, startte niet op de schaatsmijl.

De gouden medaille op de 1500 meter ging zondag naar de Noor Sverre Lunde Pedersen, die in de slotrit te snel was voor de Russische favoriet Denis Yuskov: 1.45,46 om 1.45,63. Allan Dahl Johansson (1.45,99) bezorgde Noorwegen ook nog een bronzen plak.

De 28-jarige Yuskov, die vorige maand wegens het Russische dopingschandaal niet mee mocht doen aan de Olympische Winterspelen, pakte wel de eindzege in het wereldbekerklassement op de 1500 meter.

De wereldrecordhouder won dit seizoen vier van de zes World Cups op de schaatsmijl. Pedersen was de beste bij de andere twee. Yuskov eindigde als eerste met 520 punten, Pedersen is de nummer twee met 385 punten en Krol schoof op naar de derde plek in het klassement (320 punten).