Leenstra en Van Beek achter ongenaakbare Takagi op podium 1500 meter

De 23-jarige Takagi rekende in Wit-Rusland in een rechtstreeks duel in de slotrit duidelijk af met Leenstra: 1.56,36 om 1.57,23. Van Beek eindigde als derde in 1.57,98. Antoinette de Jong (1.58,68) moest op de laatste dag van het schaatsseizoen genoegen nemen met de vijfde plaats.

Takagi leed dit seizoen internationaal maar één nederlaag op de 1500 meter en dat was vorige maand bij de Olympische Winterspelen. In Gangneung moest de pupil van Johan de Wit achter Ireen Wüst genoegen nemen met zilver.

In de World Cup won Takagi dit seizoen alle vijf 1500 meters waarbij ze aan de start verscheen. In Erfurt ging de winst bij afwezigheid van de wereldkampioene allround naar Wüst.

Met 550 punten is Takagi afgetekend de beste in het eindklassement van de wereldbeker. Leenstra (390) eindigt net als vorig seizoen als tweede, de Russische Yekaterina Shikhova (281) is de nummer drie.

De 28-jarige Leenstra, die zaterdag de 1000 meter won in Minsk, stond zondag voor de 27e keer in haar carrière op het podium na een wereldbekerrace over 1500 meter. Voor de twee jaar jongere Van Beek was het haar negende World Cup-medaille op de schaatsmijl.

500 meter

Vanessa Herzog eiste eerder op zondag voor het eerst de eindzege in het wereldbekerklassement op de 500 meter voor zich op. De 22-jarige schaatsster uit Oostenrijk had in Minsk genoeg aan zilver bij de laatste 500 meter van het seizoen.

Herzog rekende in een rechtstreeks duel af met haar concurrente Karolina Erbanova, die vorige maand bij de Winterspelen olympisch brons veroverde op de 500 meter: 38,11 om 38,29.

Erbanova had na haar zege zaterdag bij de eerste 500 meter de beste papieren om het klassement op de kortste afstand op haar naam te schrijven, maar haar vierde plek van zondag was net niet genoeg.

Het verschil tussen Herzog en de Tsjechische in het eindklassement is slechts negen punten: 795 om 786. Dat levert de Oostenrijkse ruim 12.000 euro op.

De Jong

De dagwinst in de Minsk-Arena ging na wat verwarring naar de Russische Angelina Golikova, die na een flinke tijdcorrectie toch sneller geschaatst bleek te hebben gereden dan Herzog: 38,08. De Oostenrijkse dacht toen ze over de finish kwam dat het goud voor haar was, maar dat bleek enkele minuten later toch niet het geval te zijn.

Letitia de Jong eindigde op de zevende en laatste plaats in 39,19. Met 242 punten en een negende plek is ze de beste Nederlandse in het eindklassement van de 500 meter.

De Japanse Nao Kodaira won dit seizoen alle zeven wereldbekers over 500 meter waar ze aan de start stond en ze was voor het weekend in Minsk ook de leidster in het klassement. De olympisch kampioene is echter niet naar Wit-Rusland afgereisd en zakte daardoor naar de vierde plek in de eindrangschikking.

Op de teamsprint moest Nederland, dat met Van Beek, De Jong en Leenstra reed, met een tijd van 1.28,57 de overwinning aan Rusland (1.28,24) laten. Het zat dicht bij elkaar, want Noorwegen was in 1.28,65 derde. In het eindklassement eindigde Nederland achter beide landen als derde.