Wereldbekerwinnares De Jong in de bres voor 'gepeste' coach Tijssen

De sponsor domineerde deze week het nieuws omdat het eerst door zou willen zonder Ireen Wüst, maar een dag later bekendmaakte toch te stoppen. Rutger Tijssen zou Wüst 'te oud' hebben genoemd, maar ontkende dat.

De Jong vindt dat in diverse media een verkeerd beeld van Tijssen is geschetst. "Als kind leer je om niet te pesten en een oordeel te hebben over iedereen. Wat er nu gebeurt, is dat zóveel mensen een mening hebben, maar niet precies weten hoe het echt is", zegt ze tegen de NOS.

"Mensen moeten nadenken wat ze zeggen, tegen wie en hoe. Ik vind niet dat je Rutger zo slecht moet neerzetten, dat is zwaar onterecht. Hij heeft zich zó ingezet voor iedereen en stond er altijd. Hoe hij door de media wordt omschreven, vind ik niet kunnen."

Dat de 22-jarige De Jong het opneemt voor Tijssen betekent overigens niet dat ze iets tegen Wüst heeft. "Ik snap dat ze teleurgesteld reageerde, maar ik vind dat het op een volwassen manier opgelost had moeten worden", zegt ze.

"Ik zou in haar positie hetzelfde denken en voelen en het is terecht dat ze zich zo voelt, maar we zijn een ploeg en hebben iets fantastisch neergezet. Het is jammer dat het dan zo wordt afgesloten."

Bewijzen

Door alle commotie rondom Justlease vond De Jong dat ze in Minsk iets te bewijzen had namens de ploeg. "Er is heel veel gebeurd en dat doet me ook veel. Het is gewoon niet leuk. Ik wilde hier laten zien dat we als ploeg hard kunnen rijden", aldus de Friezin.

"Ik ben heel blij met mijn overwinning op de 3000 meter en mijn overwinning in het klassement. Ik wilde het seizoen goed afsluiten. Het ging op dit ijs niet heel makkelijk, maar ik ben blij dat ik heb gewonnen."

Hoe haar eigen toekomst er na het afhaken van sponsor Justlease uitziet, weet De Jong nog niet. "Er is nu wat onzekerheid. Justlease was tweeënhalf jaar lang een heel mooie en goede sponsor. Het is onwijs zonde dat we dat kwijtraken", zegt ze.

"Ik weet nog helemaal niet wat ik nu wil gaan doen, alles ligt nog open. Ik heb nog geen gesprekken gehad, dus we gaan het zien."

Voor De Jong, die op het eindpodium stond met de Canadese Ivanie Blondin (tweede) en de Russin Natalia Voronina (derde), was het haar tweede individuele zege in een World Cup. Eerder dit seizoen was de beste op de 3000 meter in Heerenveen. Op de Spelen won ze brons op die afstand.