Knegt en Schulting stranden op 1500 meter WK, relayploegen in finale

Knegt moest zich zijn heat tevredenstellen met de derde plek achter Hyo-Jun Lim uit Zuid-Korea en de Canadees Samuel Girard. Alleen de eerste twee rijders plaatsen zich voor de A-finale.

Door zijn derde plek kwam de 28-jarige Fries wel in actie in de B-finale, waarin hij niet verder kwam dan de vierde plaats. Itzhak de Laat, de enige andere Nederlandse man in het individuele toernooi, strandde vrijdag al in de heats van de 1500 meter.

Vrijdag werd Knegt op de 500 meter al verrassend snel uitgeschakeld. De titelverdediger kwam niet door de heats vanwege een penalty. Wel plaatste hij zich voor de kwartfinales van de 1000 meter.

Vorige maand veroverde Knegt op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang nog zilver op de 1500 meter. Ook toen moest hij zijn meerdere erkennen in Lim.

Schulting

In het vrouwentoernooi eindigde Schulting in de halve eindstrijd als vierde in haar heat van de 1500 meter. Ze moest bij de beste twee eindigen om een plek in de finale af te dwingen. Met haar vierde plek mocht ze wel de B-finale rijden, maar daarin kreeg ze een penalty.

Vrijdag strandde Schulting in de kwartfinales van de 500 meter. Op de 1000 meter, de afstand waar ze vorige maand olympisch kampioene werd, haalde ze wel de kwartfinales. De 20-jarige Nederlandse was lange tijd een twijfelgeval voor de WK omdat ze dinsdag plotseling ziek werd. Bondscoach Jeroen Otter zei donderdag nog dat hij de kans op deelname van zijn pupil steeds kleiner zag worden.

Schulting maakte vorige maand indruk op de Winterspelen door Nederland aan het eerste shorttrackgoud in de olympische historie te helpen. Ook veroverde ze in Zuid-Korea brons met de relayploeg.

Ook voor Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof viel het doek in de halve finales van de 1500 meter. Van Ruijven moest in haar heat genoegen nemen met de vijfde plek en Van Kerkhof werd derde. In de B-finale kwam Van Kerkhof als tweede over de finish. Op de 500 meter strandden Van Kerkhof en Van Ruijven beiden in de kwartfinales.

Relay

Op de relay bij de vrouwen staat Nederland dus wel in de finale. Van Kerkhof, Schulting, Van Ruijven en Rianne de Vries wonnen de tweede halve finale voor Italië. Concurrent China was eerder in de race ten val gekomen. Oranje rijdt zondag de finale tegen Italië, Zuid-Korea en Canada.

Later op de avond bereikten ook de mannen (Knegt, De Laat, Daan Breeuwsma en Mark Prinsen) de eindstrijd door in de halve finale knap tweede te worden achter Canada. Hongarije en China strandden. In de finale treft Nederland naast Canada ook Japan en Zuid-Korea

De WK shorttrack is vrijdag van start gegaan en duurt nog tot en met zondag.