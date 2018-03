Nuis verrast zichzelf met 'kers op de taart' bij World Cup-finale in Minsk

"Het was net aan, maar ik ben positief verrast. Ik voelde me vooraf niet super. Logisch na zo'n seizoen en bovendien was ik ook nog verkouden geweest", zei de tweevoudig olympisch kampioen bij de NOS na zijn zege (1.09,23).

"Maar ik kon goed op snelheid komen. Een tussenronde van 25,1 is gewoon heel goed. Maar in de laatste bocht van mijn race voelde ik dat het echt op was. Die deed echt heel veel zeer."

Dat zijn tegenstander Havard Lorentzen de derde tijd reed, 1.09,45 achter Kai Verbij (1.09,40), deed Nuis extra goed. Daardoor kon hij voor het derde jaar op rij de eindzege in het wereldbekerklassement van de 1000 meter veiligstellen.

"Dat is de kers op de taart, maar ik reed hier zeker voor de eer en niet voor het geld", doelde hij op de winstpremie van ruim 12.000 euro die hem nu ten deel viel.

Nuis schaatste in Minsk voor het eerst op nieuwe buizen en dat beviel hem. "Ze zijn goedgekeurd. Het is mooi dat ik ze meteen heb kunnen testen in de wereldbekerfinale."

Verbij

Nummer twee Verbij, die op de Spelen in Pyeongchang naast een medaille greep, hield gemengde gevoelens over aan zijn tweede tijd op de 1000 meter en de derde plaats in het klassement achter Nuis en Lorentzen.

"Het was een prima race en ik heb iets goeds kunnen laten zien, maar het is wel een beetje balen dat ik tweede wordt", zei hij voor de camera van de NOS.

"Mijn doel was een goede race rijden en de lijn doortrekken van de progressie die ik boek. Ik zat best wel dichtbij en had graag tegen een fitte Denis Yuskov gereden waar ik op de kruising naartoe kon rijden. Ik wil ook wel een keertje winnen."

De overwinning in Minsk betekende voor Nuis, olympisch kampioen op zowel de 1000 als 1500 meter, zijn derde gouden medaille in de World Cup dit seizoen. Eerder won hij beide 1000 meters in Erfurt.