Linda de Vries scheurt vlak voor afscheidswedstrijd achillespees af

De Vries zou bij de wereldbekerfinale in Minsk op de 3000 meter haar laatste race rijden, nadat ze twee weken geleden haar afscheid aankondigde.

Bij een proefstart ging het echter mis. De Vries prikte met haar schaats in haar achillespees, waarna ze direct naar een ziekenhuis in de Wit-Russische hoofdstad werd vervoerd. Daar werd geconstateerd dat de achillespees helemaal is afgescheurd.

"Dit is ontzettend zuur voor haar", reageert haar coach Dennis van der Gun van Team Plantina bij de NOS. "Dit was haar allerlaatste wedstrijd, een soort afscheidswedstrijd. Linda is nooit geblesseerd of ziek en nota bene bij haar allerlaatste start gaat het mis."

Operatie

In het ziekenhuis in Minsk is de wond direct gehecht, waarna het been van de onfortuinlijke Drentse in het gips is gezet. "Het beste is om zo snel mogelijk te opereren, hopelijk kan ze dit weekend in Nederland nog onder het mes", aldus Van der Gun.

De Vries wacht nu een lange herstelperiode. "Ik hoop dat ze er in haar privéleven niet te veel aan overhoudt", zegt Van der Gun. "Ze beseft wel dat dit niet met een paar weken over is."

De Vries, die zich niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen, stond vier keer op het podium tijdens het NK allround en twee keer bij het EK. In 2012 won ze bij de WK afstanden goud op de ploegachtervolging en brons op de 1500 meter.