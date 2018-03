Nuis wint World Cup 1000 meter opnieuw, Nederlands podium op 500 meter

Nuis kroonde zich eerder dit jaar al tot olympisch kampioen op de kilometer. In Minsk rekende hij in de laatste rit af met zijn rivaal Havard Lorentzen, die de leiding in het klassement in handen had.

Nuis kwam tot een tijd van 1.09,23. Lorentzen klokte 1.09,45 en eindigde daarmee als derde, achter Kai Verbij (1.09,40). Dat was voor Nuis precies genoeg om zijn derde overall-zege in het wereldbekerklassement over 1000 meter te boeken. Lorentzen eindigde in de eindstand nog wel als tweede. Verbij is de nummer drie.

De overwinning in Minsk betekende voor Nuis zijn derde gouden medaille in de World Cup dit seizoen. Eerder won hij beide 1000 meters in Erfurt.

Thomas Krol kwam in de Wit-Russische hoofdstad in 1.09,69 tot de vijfde tijd, terwijl Pim Schipper in 1.11,09 als elfde en laatste eindigde.

500 meter

Op de 500 meter was Otterspeer de beste. Hij bleef in 35,06 Jan Smeekens (35,07) en Ronald Mulder (35,08) een fractie van een seconde voor.

De Noorse olympisch kampioen Havard Lorentzen wist in de laatste rit niet aan die tijden te komen. De leider in het klassement noteerde met 35,13 de vierde tijd.

Hij bleef daarmee wel Kai Verbij (vijfde in 35,15) en Dai Dai Ntab (zesde in 35,23) voor. In totaal kwamen er twaalf schaatsers in actie op de 500 meter, die zondag nog een keer wordt verreden.

Ondanks zijn vierde plek blijft Lorentzen met 626 punten aan de leiding staan. Alleen Mulder, die 520 punten heeft, kan hem nog van de eindwinst afhouden.

Voor de 29-jarige Otterspeer, die zich niet voor de Winterspelen in Zuid-Korea wist te plaatsen, was het zijn eerste wereldbekerzege op de 500 meter. Hij was wel al twee keer eerder de snelste op de 1000 meter, maar die zeges in Nagano en Calgary dateren al van vijf jaar geleden.

Bloemen

Het eindklassement op de lange afstanden was een prooi voor Ted-Jan Bloemen. De olympisch kampioen op de 10.000 meter had aan een vijfde plek op de 5 kilometer voldoende voor de eindzege.

De Canadees moest de zege in de laatste wedstrijd aan Sverre Lunde Pedersen laten. De Noor, die vorige week door een val de zege op het WK allround verspeelde, finishte in 6.22,15. Bloemen kwam in 6.26,38 over de meet.

Marcel Bosker mocht naar het podium. De 21-jarige Nederlander eindigde in 6.24,12 als derde. Hij moest behalve Pedersen ook de Rus Alexander Rumyantsev (6.23,81) voor zich dulden. Erik Jan Kooiman werd in 6.32,91 negende.

Bloemen was al bij voorbaat zo goed als zeker van de eindzege. Hij koesterde een royale voorsprong op Pedersen en Sven Kramer, die zijn seizoen al had afgesloten en dus niet van de partij was in Minsk. De Fries eindigde desondanks achter Bloemen en Pedersen als derde in de eindstand.