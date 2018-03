Antoinette de Jong pakt in Minsk eindzege in World Cup op lange afstanden

De 22-jarige De Jong reed tijdens het laatste weekend van de wereldbeker in Wit-Rusland naar een tijd van 4.08,85. Blondin had minimaal tweede moeten worden om het eindklassement te winnen, maar voldeed daar net niet aan. De Wit-Russin Marina Zueva was haar nipt de baas.

Blondin kwam in Minsk in 4.11,77 over de meet, terwijl Zueva een tijd van 4.11,63 had neergezet. Ze bleven daarmee bovendien Irene Schouten net voor, die in 4.12,48 vierde werd.

Melissa Wijfje eindigde als zesde in een tijd van 4.15,85. Linda de Vries zou ook aan de start verschijnen in Minsk, maar zij raakte tijdens de laatste training voor haar laatste wedstrijd als profschaatsster zwaar geblesseerd.

Voor De Jong, die op het eindpodium stond met Blondin (tweede) en de Russin Natalia Voronina (derde), is het haar tweede individuele zege in een World Cup. Eerder dit seizoen was de beste op de 3000 meter in Heerenveen. Op de Spelen won ze brons op die afstand.

De World Cup op de lange afstanden ging de afgelopen elf jaar steevast naar Martina Sablikova. De Tsjechische was echter niet van de partij in Minsk.

Leenstra

Leenstra reed op de 1000 meter in de Minsk Arena naar een tijd van 1.15,86 en bleef daarmee Hege Bökko uit Noorwegen nipt voor. Die kwam in 1.16,03 over de meet.

De Russin Yekatarina Shikhova eindigde als derde en verzekerde zich daarmee van de winst in het eindklassement. Ze bleef Leenstra 24 punten voor. Bökko eindigde daarin als derde.

De overige Nederlandse vrouwen konden op de kilometer geen indruk maken. Letitia de Jong eindigde in 1.08,03 als achtste en Lotte van Beek, die even daarvoor de ploegachtervolging reed, werd elfde in 1.18,31.

500 meter

De Jong reed eerder op de dag op de 500 meter naar een tijd van 38,76 en hield daarmee twee schaatssters onder zich. Ze is de enige Nederlandse die op de kortste sprintafstand aan de start verscheen. Veel vrouwen meldden zich af, waardoor er slechts vier ritten waren.

De Tsjechische Karolina Erbanova hield met een tijd van 38,28 de Oostenrijkse Vanessa Herzog (38,29) maar nipt achter zich. De Russische Angelina Golikova reed naar de derde podiumplek (38,40).

Door haar zege is Erbanova nog maar vier punten verwijderd van Nao Kodaira, die in het klassement aan de leiding gaat. De Japanse is er echter niet bij. De vrouwen rijden zondag nog de tweede 500 meter.

Ploegachtervolging

De Nederlandse ploeg kwam op de achtervolging tot de tweede tijd. De winst was voor de Japanse vrouwen, die al zeker waren van de eindzege op het onderdeel. Oranje, met Melissa Wijfje, Van Beek en Marrit Leenstra op het ijs, reed in de eerste rit alleen naar een tijd van 3.05,21.

Japan rekende vervolgens gedecideerd af met Duitsland (3.00,18 om 3.08,56). Duitsland wist daardoor wel de Nederlandse vrouwen onder zich te houden in de eindstand.