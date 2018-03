Ntab en Verbij roepen op tot 'eerlijkere' manier van starten bij schaatsen

"Bij atletiekwedstrijden is de procedure altijd hetzelfde. De starter hanteert telkens dezelfde flow: set, boem en weg zijn ze. Dat zouden we in het schaatsen ook zo moeten doen", doet Ntab zijn verhaal in De Telegraaf.

Omdat het in de schaatswereld vaak om honderdsten of zelfs duizendsten van seconden draait, is het volgens de Nederlands kampioen sprint niet eerlijk dat niet altijd dezelfde wachttijd gehanteerd wordt tot het startschot klinkt.

Wat Ntab betreft zou een systeem met een rode lamp die op groen springt, zoals in de Formule 1, ook kunnen werken. "En dan gewoon een scheidsrechter langs de baan die puur kijkt of iemand vals start", verklaart hij zich nader.

Oud en achterhaald

Volgens de Brabander leidt ook het feit dat de schaatsers bij elke wedstrijd met een andere starter te maken krijgen ook tot verwarring. De 23-jarige rijder van Team Plantina haalt zijn valse start bij het olympisch kwalificatietoernooi, waar Jan Zwier starter was, aan als voorbeeld.

"Ik had me gewoon aan de regels moeten houden", benadrukt hij. "Maar ik zag tijdens het OKT gewoon verschil in hoe hij startte vergeleken met de wereldbekerwedstrijden daarvoor. En zelfs op die avond was hij inconsequent. Als je fairplay wilt, moet je hiernaar kijken. Er zijn echt heel weinig redenen om hier niets aan te doen."

Ntab krijgt bijval van zijn ploeggenoot Verbij. "De huidige manier is oud en achterhaald", verduidelijkt hij. "Dai Dai ging nu niet naar de Olympisch Spelen en misschien heeft Nederland daardoor wel een gouden medaille misgelopen. Het kan en moet gewoon eerlijker."

Menselijke factor

Volgens voorzitter Jan Dijkema is de manier van starten in elk geval een gespreksonderwerp binnen de internationale schaatsbond ISU. "Als er betere alternatieven komen, zullen we zeker niet nalaten om die door te voeren", verzekert de Nederlander.

"Wat we nu al doen, is het aanbieden van een jaarlijkse opleiding voor starters om de menselijke factor zo minimaal mogelijk te krijgen."