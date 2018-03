Knegt: 'Deze scheidsrechter probeert de sport kapot te maken'

"Er gebeurt in principe helemaal niks. Deze scheidsrechter probeert de sport kapot te maken", steekt de 28-jarige Fries in gesprek met De Telegraaf zijn mening niet onder stoelen of banken.

"Het was een mooie spectaculaire race. Dan moet je niet lopen janken als er twee mensen tegen elkaar aan rijden bij de finishlijn. Daarom kreeg ik een penalty. Dan heb je het als scheidsrechter echt niet begrepen."

Knegt begon de dag nog wel goed door relatief eenvoudig de voorrondes op de kortste sprintafstand te overleven, maar in de heats ging het vervolgens compleet mis voor de regerend wereldkampioen.

Knegt maakte daarin volgens de wedstrijdleiding in de absolute slotfase van zijn race een ongeoorloofde beweging in de richting van de Chinees Tianyu Han.

Vraag

"Op de finishlijn moest ik me verdedigen ten opzichte van die Chinees. We raakten elkaar, daarvoor werd ik gestraft. Waarom? Die Chinees is ook gewoon door. Dat is onze vraag. Ook Jeroen (bondscoach Otter, red.) was er niet over te spreken", geeft de inwoner van Bantega te kennen.

"Ik was tevreden over mijn 500 meter. Als je er dan op zo'n lullige manier wordt uitgehaald, kun je er verder weinig mee."

Knegt mag door zijn penalty zaterdag niet alleen niet in actie komen in de finalerondes van de 500 meter, maar kan het winnen van het eindklassement ook al bijna uit zijn hoofd zetten.

Om dat wel alsnog voor elkaar te krijgen moet Knegt op de afstanden waarop hij vrijdag wel doordrong, de 1000 en 1500 meter, dit weekend uitermate goed presteren.

"Op mijn penalty op de 500 meter na, was het voor de rest een stabiel dagje", besluit Knegt op zijn kenmerkende nuchtere wijze.