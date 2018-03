Titelverdediger Knegt bij WK shorttrack uitgeschakeld op 500 meter

Knegt overleefde nog wel de voorrondes, maar hij kreeg vervolgens in de heats een penalty. Hij zal daardoor zaterdag niet in actie mogen komen in de finalerondes van de 500 meter.

De Fries, die vorige maand bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang ook een straf kreeg in de heats van de 500 meter, plaatste zich eerder op vrijdag wel voor de halve finales van de 1500 meter door tweede te worden in zijn heat.

Door zijn uitschakeling op de 500 meter zal het voor Knegt een stuk lastiger worden om het eindklassement te winnen. Vorig jaar pakte hij zilver achter de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra.

Itzhak de Laat, de andere Nederlandse deelnemer aan het individuele toernooi in Montreal, kwam niet door de heats op de 1500 en de 500 meter.

Schulting

In het vrouwentoernooi greep Suzanne Schulting naast een plaats in de kwartfinales op de 500 meter. De olympisch kampioene op de 1000 meter moest in de series met de derde plaats genoegen nemen en dat was niet voldoende.

Eerder op vrijdag lukte het Schulting op de 1500 meter wel de halve finales te bereiken. Ze eindigde in haar heat eveneens als derde, wat toen wel net genoeg was voor kwalificatie voor de halve finales van zaterdag.

De 20-jarige Friezin was lange tijd een twijfelgeval voor de WK omdat ze dinsdag plotseling ziek werd. Bondscoach Jeroen Otter zei donderdag nog dat hij de kans op deelname van zijn pupil steeds kleiner zag worden.

Schulting maakte vorige maand indruk op de Winterspelen door Nederland aan het eerste shorttrackgoud in de olympische historie te helpen. Ook veroverde ze in Zuid-Korea brons met de relayploeg.

Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven waren in hun heat op de 500 meter beiden de snelste en mogen terugkomen voor de kwartfinales. Beiden toonden zich eerder op de 1500 meter al succesvol met het halen van de halve finales.