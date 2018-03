Herstelde Schulting overleeft heats 1500 meter bij WK shorttrack

De 20-jarige Schulting eindigde in haar heat van de 1500 meter als derde, wat net genoeg was voor directe kwalificatie voor de halve finales van zaterdag.

Bondscoach Jeroen Otter zei donderdag nog dat hij de kans op deelname van zijn pupil, die dinsdag ziek werd, steeds kleiner zag worden.

Schulting maakte vorige maand indruk op de Winterspelen in Pyeongchang door Nederland aan het eerste shorttrackgoud in de olympische historie te helpen. Ook veroverde ze in Zuid-Korea brons met de relayploeg. Vorig jaar eindigde de Friezin als zevende op de WK.

Lara van Ruijven kwam als tweede over de streep in haar heat van de 1500 meter en mag ook terugkomen voor de halve finales.

Knegt

Bij de mannen kwalificeerde Sjinkie Knegt, die in 2017 in Ahoy Rotterdam goud won op de 500 meter en zilver pakte in het eindklassement van de WK, zich vrijdag in Montreal voor de halve finales van de 1500 meter door tweede te worden in zijn heat.

Itzhak de Laat werd vierde in zijn race en is uitgeschakeld voor de medailles op de 1500 meter.

Vrijdag zijn bij de mannen en de vrouwen alleen de heats en voorrondes van de 500, 1000 en 1500 meter. De finalerondes van de WK volgen op zaterdag en zondag.