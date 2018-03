WK shorttrack door ziekte in gevaar voor Schulting

Bondscoach Jeroen Otter ziet de kans op deelname van zijn pupil, die dinsdag ziek werd, steeds kleiner worden. De WK in Canada gaat vrijdag van start en duurt tot en met zondag.

"We hadden allemaal de hoop dat ze binnen twee dagen weer beter zou worden, maar dat is niet gebeurd", zei Otter donderdag tegen De Telegraaf. "Heel triest natuurlijk. Suzanne is goed in vorm en wil hier, in het hol van de leeuw in Canada, laten zien dat ze op elke afstand in de wereldtop thuis hoort. Dat wordt haar door ziekte ontnomen."

Schulting liet zich donderdag wel even op het ijs zien, maar van een serieuze training was geen sprake. "Wat ze op haar hotelkamer voelt, voelt ze ook op het ijs. Dat is voor haar heel vervelend."

De 20-jarige Schulting maakte vorige maand indruk op de Winterspelen in Pyeongchang door Nederland aan het eerste shorttrackgoud in de olympische historie te helpen. Bovendien veroverde ze in Zuid-Korea brons met relayploeg.