Nauta moet na jaar vol blessureleed ook vertrekken bij Lotto-Jumbo

"Helaas kunnen we Yvonne geen nieuw contract aanbieden. Hoe spijtig ik dat ook vind", zegt coach Jac Orie donderdag bij de bekendmaking van het vertrek van Nauta.

De 27-jarige Nauta kwam in april vorig jaar bij Lotto-Jumbo, nadat ze bij het EK allround in Thialf vierde was geworden. Een maand later brak de Friezin tijdens een training haar rechterbeen op meerdere plaatsen.

Na intensieve revalidatie kon Nauta in december meedoen aan het olympisch kwalificatietoernooi, maar daar wist ze zich niet te plaatsen voor de Winterspelen in Pyeongchang. Het was haar enige officiële wedstrijd van het seizoen en ze is nog altijd niet helemaal hersteld.

In april wordt Nauta nogmaals geopereerd om alle plaatjes en schroeven uit haar been te halen en zo de beweeglijkheid in haar enkel te vergroten.

Medisch team

Omdat Nauta dit seizoen amper in actie kwam, begrijpt ze de beslissing van Lotto-Jumbo. "Vanuit hun oogpunt kan ik enig begrip opbrengen voor het besluit. Maar natuurlijk vind ik het erg jammer dat mijn contract niet wordt verlengd. Door de zware blessure heb ik simpelweg geen kans gehad om me echt te bewijzen."

Het contract van Nauta loopt op 1 april af, maar Lotto-Jumbo heeft toegezegd dat ze gebruik mag blijven maken van het medisch team en dat ze mee mag trainen tot ze een nieuwe ploeg heeft.

"Ik ben blij met die toezeggingen voor verdere ondersteuning. Hopelijk vind ik een ploeg die met mij weer de route naar de wereldtop wil afleggen."