Boze coach Tijssen baalt van communicatie in zaak-Wüst

Volgens de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden zou Tijssen haar hebben verteld dat ze te oud was. "Daar ben ik teleurgesteld over", zei de 31-jarige Wüst dinsdag tegen de NOS.

Justlease.nl zei woensdag al de negatieve beeldvorming te betreuren. Volgens de afzwaaiende sponsor, die toch afziet van een langere toekomst in de sport, zijn er voorbarige en onjuiste conclusies getrokken.

Ook Tijssen, die als coach in dienst is bij Justlease.nl, baalt van de gang van zaken. "Communicatie met alle gevolgen van dien mag nooit openbaar over de ruggen van personen worden uitgespeeld", deelde hij woensdagavond op Twitter een sneer uit aan "iedereen die woorden optekent", legt hij uit aan NU.nl.

"Ik wil één reactie geven: nadat we met het team drie jaar keihard hebben gewerkt met ongekende successen, zeg ik als trotse coach nooit 'je bent te oud'", verzekerde de 44-jarige Amsterdammer.

Kindje

Dinsdag gaf Tijssen wel al toe dat er gebrekkig is gecommuniceerd door de teamleiding. "Er is inderdaad nagelaten om met Ireen te communiceren over het vervolgplan. Ik had dat zelf na het WK willen doen", vertelde hij aan de NOS.

De heisa rond Wüst was extra pijnlijk omdat de Brabantse ook de initiatiefneemster van de ploeg was. Ze richtte zelf Team4Gold op en vond eind 2015 een hoofdsponsor in Justlease.nl. "Het voelde toch wel als mijn project en mijn kindje. Dat het op deze manier eindigt is jammer."

Bij de Winterspelen van vorige maand in Pyeongchang schreef Wüst geschiedenis door als eerste Nederlandse atleet ooit een vijfde olympische titel te veroveren en had ze ook een primeur met goud op vier verschillende Spelen.

Bij het WK allround van afgelopen weekend pakte de zesvoudig kampioene in een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam zilver achter de Japanse Miho Takagi.