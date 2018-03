De Neeling moet na drie jaar vertrekken bij Lotto-Jumbo

De 21-jarige De Neeling ondertekende in april 2015 haar eerste verbintenis bij de ploeg van coach Jac Orie, waar Lotto vanaf 2019 stopt als hoofdsponsor en Jumbo die rol volledig overneemt.

In 2016 was De Neeling verrassend als jongste ooit de beste op het NK sprint, haar grootste succes in dienst van Lotto-Jumbo. Internationale prestaties bleven nadien uit. Dit seizoen wist ze zich niet te plaatsen voor de Winterspelen in Zuid-Korea.

De Neeling is er niet rouwig om dat ze bij Lotto-Jumbo vertrekt, want ze was zelf al van plan de ploeg te verlaten. "Ik had dit besluit wel zien aankomen, maar ik vind het natuurlijk wel jammer", zegt ze woensdag tegen Schaatsen.nl.

"Ik ga mijn teamgenootjes missen en heb genoten van de afgelopen drie jaar. Daarnaast heb ik veel geleerd van zowel de hoogte- als dieptepunten. Ik denk dat ik toe ben aan nieuwe prikkels en uitdagingen."

Laatste stap

De Neeling geldt al jaren als een van de meest talentvolle schaatssters van Nederland. Ze werd in 2015 tweede op de WK junioren, maar slaagde er tot dusver dus nog niet in om bij de senioren internationaal met de voorsten mee te doen.

"Hopelijk vind ik snel een nieuwe ploeg die beter bij mij past, waardoor ik de laatste stap richting de internationale top kan zetten. Bij Lotto-Jumbo ontbrak het aan de juiste trainingsmaatjes voor mijn afstanden", aldus De Neeling.

Coach Jac Orie: "Ik denk dat Sanneke een ontzettend groot talent is. In het eerste jaar bij de ploeg ging het erg goed en boekte ze veel progressie. De laatste twee jaar kwam het er echter wat minder uit. Ik denk dat ze veel in haar mars heeft, maar op dit moment krijg ik het er niet uit. Zo simpel is het. Dat is natuurlijk vervelend."

Orie had vorige maand op de Spelen in Pyeongchang veel succes met zijn pupillen van Lotto-Jumbo. Er was onder meer goud voor Kjeld Nuis (twee keer), Sven Kramer en Carlijn Achtereekte.