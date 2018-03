Sponsor Justlease ziet alsnog af van doorstart schaatsploeg

Dinsdag werd bekend dat Justlease mogelijk toch een doorstart zou maken. Daarbij was echter geen plek meer voor Ireen Wüst, omdat de Brabantse nog maar twee jaar door wil en met haar 31 jaar te oud zou zijn.

Justlease kreeg van alle kanten veel kritiek vanwege de keuze om niet verder te gaan met de vijfvoudig olympisch kampioene, die zondag nog zilver pakte op het WK allround. Een dag later laat de sponsor weten alsnog te vertrekken uit de schaatssport.

"Wij betreuren de commotie over het al dan niet doorgaan van sponsoring van onze kant en de negatieve beeldvorming die rondom Ireen is ontstaan", zo schrijft Justlease in een statement.

"Het is jammer dat dinsdag onvolledig nieuws naar buiten is gekomen, waardoor voorbarige en onjuiste conclusies zijn getrokken."

Team4Gold

De keuze van Justlease om te breken met Wüst was opmerkelijk te noemen. Niet alleen is de Brabantse met elf medailles de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, ze richtte de schaatsploeg in 2014 - toen nog onder de naam Team4Gold - zelf op.

Justlease, dat een jaar later instapte als hoofdsponsor, kijkt ondanks de gang van zaken van deze week positief terug op de samenwerking met Wüst. In februari bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang veroverde ze goud op de 1500 meter en zilver op de 3000 meter en de ploegachtervolging.

"We hebben ons verbonden aan de droom van Ireen om voor de vierde Winterspelen op rij een gouden medaille te winnen. Wij zijn er trots op dat ze deze unieke missie kon volbrengen."

Naast Wüst staan ook onder anderen Antoinette de Jong, Melissa Wijfje, Marcel Bosker en Jan Blokhuijsen onder contract bij Justlease, waar Rutger Tijssen fungeert als coach.