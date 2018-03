'Stoppen met Wüst is volstrekt onbegrijpelijke beslissing van Justlease'

"Ik vind het een volstrekt onbegrijpelijke beslissing", aldus Van den Wall Bake tegen NUsport. "Dat Wüst over haar top heen is, is evident. Maar ze blijft de beste schaatser die we ooit hebben gehad en ze presteert nog steeds fantastisch. Vorige maand werd ze in Pyeongchang nog olympisch kampioen."

Het nieuws dat Justlease.nl niet verder wil met Wüst kwam dinsdag als een verrassing. De 31-jarige Brabantse is de schaatsploeg - toen nog onder de naam Team4Gold - zelf begonnen in 2014, waarna Justlease zich in 2015 als sponsor en naamgever aan de formatie verbond.

Het contract van Justlease loopt na dit seizoen af, maar in samenwerking met onder meer Plantina en Clafis zou het leasebedrijf nu toch denken aan een doorstart. Naar verluidt mogen Antoinette de Jong, Melissa Wijfje, Jan Blokhuijsen en Marcel Bosker wel mee naar de nieuwe ploeg, terwijl voor Wüst geen plaats meer is.

Volgens Van den Wall Bake is dat geen verstandig besluit. "Naast het feit dat ze nog altijd fantastisch kan schaatsen is er geen betere ambassadrice voor een ploeg en een sponsor dan Wüst. Ze overstijgt de sportpagina's."

Te oud

Wüst zelf hoorde enkele dagen geleden al dat Justlease bij een doorstart niet met haar verder wil. Vlak voor het WK allround afgelopen weekend in Amsterdam, waar ze achter Miho Takagi tweede werd, vertelde coach Rutger Tijssen haar het nieuws.

"Ik hoorde al wat geruchten, dus ik heb het gewoon gevraagd. Rutger zei dat ik te oud was. Daar ben ik teleurgesteld over", vertelde Wüst dinsdag.

Probleem zou zijn dat Justlease de nieuwe ploeg voor vier jaar wil sponsoren (tot en met de Spelen van 2022 in Peking), maar dat Wüst waarschijnlijk over twee jaar stopt. Van den Wall Bake vindt dat een vreemde reden, omdat Wüst ook na haar schaatscarrière van grote waarde kan zijn voor een ploeg.

"Wüst kan clinics en lezingen geven, jonge schaatsers begeleiden en schuift zo aan bij De Wereld Draait Door. Ze staat voor altijd in ons collectieve schaatsgeheugen, net als Ard en Keessie, en die moet je als ploeg altijd willen behouden."

Toekomst

Nu Justlease niet met haar verder wil, weet Wüst zelf nog niet hoe haar toekomst eruitziet. "Ik heb mijn opties nog niet bekeken. Daar ga ik nu even rustig de tijd voor nemen", vertelde ze dinsdag.

Van den Wall Bake zou het verstandig vinden als Justlease toch nog met haar om tafel gaat. "Als ze slim zijn doen ze dat en kunnen ze haar wellicht nog binnenboord houden. En anders denk ik dat ze gewoon weer een nieuwe ploeg vindt. Voor elke sponsor is ze interessant."

Justlease was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.