Justlease heeft bij mogelijke doorstart geen plek voor 'te oude' Wüst

"Ik hoorde al wat geruchten, dus ik heb het vorige week donderdag voor het WK allround gewoon gevraagd. Coach Rutger Tijssen zei dat ik te oud was. Daar ben ik teleurgesteld over", zegt Wüst (31) dinsdag tegen de NOS.

"Vooral omdat ik drie jaar geleden Team4Gold ben begonnen en zelf heb geïnvesteerd. Het voelde toch wel als mijn project en mijn kindje. Dat het op deze manier eindigt is jammer."

Justlease.nl verbond zich eind 2015 als hoofdsponsor aan Team4Gold, de ploeg die door Wüst zelf was opgericht. De sponsor, die zich dus eigenlijk zou terugtrekken uit de schaatssport, overweegt nu naar verluidt een samenwerking met onder meer Plantina en Clafis.

Wüst beseft dat ze weinig tegen het besluit van Justlease.nl kan doen. "Iedereen is vrij om zijn eigen weg te gaan en niemand is iets verplicht. Maar ik had het liever eerder geweten. Het was mentaal best lastig tijdens het WK; zo'n boodschap is nooit leuk", aldus de vijfvoudig olympisch kampioene.

Coach Tijssen geeft toe dat er gebrekkig is gecommuniceerd. "Er is inderdaad nagelaten om met Ireen te communiceren over het vervolgplan. Ik had dat zelf na het WK willen doen", zegt hij.

Dankbaar

Ondanks haar teleurstelling heeft Wüst goede herinneringen aan de afgelopen jaren en dan met name aan de Winterspelen van vorige maand in Pyeongchang. "Ik ben heel dankbaar voor drie mooie jaren. Ik heb toch maar mijn droom waargemaakt."

Wüst schreef in Zuid-Korea op de 1500 meter geschiedenis door als eerste Nederlandse atleet een vijfde olympische titel in de wacht te slepen. Bovendien pakte ze voor de vierde Spelen op rij een gouden medaille.

De Brabantse weet nog niet hoe haar toekomst eruitziet. "Ik heb mijn opties nog niet bekeken. Daar ga ik nu even rustig de tijd voor nemen. Ik wil sowieso nog twee jaar door en wellicht worden het er vier. Ik wil niet stoppen voordat ik een wereldrecord heb gereden."

Na afloop van de vorige Winterspelen, die van 2014 in Sochi, moest Wüst ook al op zoek naar een nieuwe sponsor door het afhaken van TVM. Naast Wüst rijden Antoinette de Jong, Melissa Wijfje, Jan Blokhuijsen en Marcel Bosker voor Team Justlease.nl. Zij kunnen vermoedelijk wel deel blijven uitmaken van de ploeg.

Bij het WK allround pakte Wüst afgelopen weekend in een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam zilver achter de Japanse Miho Takagi. In 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017 was ze wel de beste.