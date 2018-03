Pedersen weet niet of hij zichzelf val op WK ooit kan vergeven

"Ik denk niet dat ik mezelf deze val ooit zal vergeven", baalde Pedersen na het wereldkampioenschap in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar hij achter Patrick Roest nog wel tweede werd in het eindklassement.

"Het is heel moeilijk om te omschrijven hoe ik me nu voel, het is erg treurig. Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst gevallen ben en dan gebeurt het me uitgerekend bij dit WK."

Pedersen schaatste lang het toernooi van zijn leven in Amsterdam. Na een prima vijfde plek op de 500 meter won hij de 5 kilometer (door olympisch kampioen Sven Kramer nipt te verslaan) en de 1500 meter.

Hij begon daardoor met een geruststellende voorsprong op Roest (7,78 seconden) en Kramer (16,14 seconden) aan de 10 kilometer en daarop was hij lang op weg naar zijn derde afstandszege en zijn eerste wereldtitel.

Boarding

Na 6500 meter ging Pedersen echter onderuit omdat hij zichzelf haakte in de bocht. De olympisch kampioen op de ploegachtervolging stond nog wel op, maar hij was zijn voordelige marge in één keer kwijt. Uiteindelijk verloor hij bijna veertien seconden op Roest, waardoor de Nederlander de nieuwe wereldkampioen is.

"Ik weet niet precies wat er gebeurde bij mijn valpartij, ik lag opeens in de boarding", treurde Pedersen. "Ik ging vrij hard de kussens in en was een beetje in de war. Ik had niet echt ergens last van, maar als je valt verlies je zoveel tijd. Ik wist dus eigenlijk direct dat ik geen kans meer had om te winnen."

De pech voor Pedersen zorgde voor verdriet in het hele Noorse kamp. De Scandinaviërs hoopten op hun eerste wereldkampioen allround sinds Johann Olav Koss won in 1994, maar moeten nu minstens nog een jaar wachten.

"Dit is een triest moment voor de hele ploeg", aldus Pedersen. "We hebben hier met z'n allen vele jaren heel hard voor gewerkt en ik was zo dicht bij goud… Ik hoop dat geen enkele schaatser ooit hoeft mee te maken wat ik zondag heb meegemaakt."