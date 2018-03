Wereldkampioen Roest heeft medelijden met pechvogel Pedersen

"Natuurlijk heb ik medelijden met Sverre, want hij reed hier een fantastisch toernooi", zei Roest na het wereldkampioenschap in het Olympisch Stadion in Amsterdam. "De kans is vrij groot dat hij gewonnen had als hij was blijven staan en nu zit ik op zijn plek. Dat is sneu voor hem, maar hij heeft alsnog een geweldig seizoen gedraaid."

De 25-jarige Pedersen verdedigde in de slotrit van de afsluitende 10 kilometer een voorsprong van bijna acht seconden op Roest. De Noor reed vanaf de start van zijn race onder het schema van zijn Nederlandse concurrent, totdat hij na 6500 meter zichzelf haakte en onderuit ging.

"Ik zag de val van Sverre zelf niet, maar ik hoorde aan het publiek dat er iets gebeurd was", aldus Roest. "Vervolgens keek ik op het grote scherm en zag ik hem in de boarding liggen. In eerste instantie schrok ik vooral. Ik dacht: hij moet snel opstaan, want anders ben ik gewoon wereldkampioen."

Pedersen stond nog wel op en kwam uiteindelijk tot de vijfde tijd (14.00,60), maar daarmee was hij bijna zestien seconden langzamer dan Roest (13.44,94). De olympisch kampioen op de ploegachtervolging moest daardoor genoegen nemen met zilver.

Scenario

Voor Roest kwam zo een scenario uit waarmee hij eigenlijk geen rekening meer had gehouden. "Ik heb er respect voor hoe Sverre zijn race weer oppakte nadat hij gevallen was, maar in zijn laatste vijf rondjes had ik wel door dat hij het niet meer ging redden."

"Ik ben ontzettend blij met deze titel, maar weet niet hoe het zou zijn gelopen als Sverre was blijven staan. Als hij zijn schema op de 10 kilometer vast had kunnen houden had hij mij makkelijk verslagen, maar dit kan ook gebeuren bij allrounden."

Bij de huldiging na de 10 kilometer stak Roest zijn Noorse concurrent nog wel even een hart onder de riem. "Ik heb tegen Sverre gezegd dat het sneu voor hem is en dat hij fantastisch gereden heeft. Veel meer kon ik ook niet zeggen, hij was natuurlijk enorm teleurgesteld."

Op het podium kwam vervolgens pas echt het besef bij Roest dat hij wereldkampioen was geworden. "Toen merkte ik hoe bijzonder deze titel is, zeker hier in Amsterdam met al die mensen op de tribunes. Ik vind allrounden bovendien een van de leukste dingen om te doen, dus het is heel vet om wereldkampioen te worden."

Kramer

Roest werd vrijwel direct bedolven onder felicitaties, onder meer van premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander. Ook zijn ploeggenoot Sven Kramer, die als negenvoudig wereldkampioen slechts vierde werd in Amsterdam, bracht zijn gelukwensen over aan zijn opvolger.

"Sven zei dat ik deze titel verdiend had", zei Roest. "Dat is speciaal, want ik kijk nog steeds enorm op tegen Sven. Ik train nu al drie jaar met hem, maar hij blijft voor mij een held."

Voor Kramer was het de eerste nederlaag op een internationaal allroundtoernooi sinds 2006, maar Roest denkt niet dat zijn overwinning een wisseling van de wacht aankondigt in de schaatswereld.

"Sven is nog steeds een heel goede schaatser en ook dit jaar heeft hij heel goede wedstrijden gereden. Alleen dit weekend liep het niet zoals hij wilde. Dat is lastig, maar dat kan een keer gebeuren. Ik weet zeker dat hij weer terugkomt en dat gun ik hem ook."