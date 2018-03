Kramer reed slot 10 kilometer bewust langzamer om Roest te helpen

"Dit was gewoon niet goed. Ik heb gestreden voor wat ik waard was. Natuurlijk wilde ik wel voor het podium gaan, maar het ging gewoon niet", aldus Kramer na afloop tegenover de NOS.

De negenvoudig wereldkampioen allround werd in het begin van zijn rit tegen Sverre Lunde Pedersen op achterstand gereden, maar kwam na een bizarre valpartij van de Noor terug.

"Toen Pedersen viel, wilde ik volle gas voor het podium gaan. Daarna kwam Pedersen toch weer terug en ben ik gestopt met schaatsen, want anders reed ik hem zo naar de eerste plaats. Dit was de beste oplossing", zei de 31-jarige Kramer.

Roest

Kramer hielp daarmee zijn ploeggenoot Patrick Roest, die profiteerde van de valpartij van Pedersen en zo verrassend zijn eerste wereldtitel allround pakte.

"Ik heb heel veel respect voor Patrick. In oktober lag hij nog helemaal in de kreukels na een ongeluk. Nu is hij de 'rising star'."

Over de oorzaak van zijn eigen falen wilde Kramer niet veel kwijt. "Het is heel moeilijk om te zeggen wat de oorzaak is. Laten we het er op houden dat ik me wel eens beter heb gevoeld dan dit jaar. Verder heb ik het er liever niet over, al begrijp ik ook wel dat het nieuws is als ik verlies."

Voor Kramer was het WK allround zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Hij doet volgende week niet mee aan de wereldbekerfinale in Minsk.