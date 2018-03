Kramer reed slot 10 kilometer bewust langzamer om Roest te helpen

"Ik vind het moeilijk om te omschrijven wat ik nu voel. Dit ben ik niet gewend, zeker niet op allroundtoernooien", zei de 31-jarige Kramer, terwijl boven hem de huldiging van de nieuwe wereldkampioen Patrick Roest bezig was. "Het is een understatement om te zeggen dat het vreemd is om niet op het podium te staan na een WK allround, dit is heftig."

De Fries begon de afsluitende 10 kilometer op de derde plaats in het klassement, nadat hij eerder op zondag op de 1500 meter veel tijd had verloren op leider Sverre Lunde Pedersen.

Door zijn matige tijd op de 10 kilometer (14.05,70) ging Marcel Bosker Kramer nog voorbij in het klassement, waardoor de kopman van Lotto-Jumbo voor de eerste keer in zijn lange en succesvolle carrière geen podiumplek veroverde op het WK allround.

"Ik rijd gewoon niet lekker, al een tijdje niet", aldus Kramer, die vorige maand voor de derde keer olympisch kampioen werd op de 5 kilometer maar slechts zesde werd op de 10 kilometer. "Ik had het zelf ook liever anders gezien, maar dit hoort bij topsport."

De meest succesvolle allrounder aller tijden kon zondag niet zeggen wat er precies mis is met hem. "Ik wil daar niet te veel over praten, omdat ik er zelf niet genoeg over weet. Je moet fit zijn voor een toernooi als dit en dat ben ik al een tijdje niet helemaal. Dat is jammer, maar als het makkelijk was geweest, hadden we het al lang gefikst."

Pedersen

Kramer kreeg door een valpartij van zijn tegenstander Pedersen op de 10 kilometer een onverwachte kans om alsnog voor een podiumplek te gaan. De pupil van Jac Orie versnelde ook even na de pech voor de Noorse klassementsleider, maar niet voor lang.

"Op het moment dat Pedersen viel, dacht ik: nu ga ik vol voor het podium. Maar ik zag dat hij redelijk snel weer opkrabbelde en achter me zat, dus toen ben ik weer gestopt."

Kramer wilde naar eigen zeggen namelijk niet het risico nemen dat hij Pedersen op sleeptouw zou nemen en hem naar de wereldtitel zou leiden, ten koste van zijn teamgenoot Roest. "Ik train al drie jaar elke dag met Patrick, dus ik wilde niet als haas voor Pedersen fungeren. Ik heb liever dat Patrick wereldkampioen wordt dan Pedersen."

Dat de 22-jarige Roest uiteindelijk de wereldtitel veroverde, verzachtte de pijn een klein beetje voor Kramer. "Ik heb veel aan Patrick te danken. Het is mooi dat hij nu ook de vruchten plukt van onze samenwerking."

Voor Kramer was het WK allround zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Hij doet volgende week niet mee aan de wereldbekerfinale in Minsk.