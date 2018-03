Van der Weijden beleeft perfect afscheid door eerste WK-medaille

Op het podium midden in een vol Olympisch Stadion, met een bronzen medaille om haar nek, stond Van der Weijden zichzelf pas voor het eerst toe om onder ogen te zien dat haar topsportloopbaan echt voorbij is.

In de week voor en tijdens het WK schoot af en toe wel door haar hoofd dat ze alles voor het laatst deed; voor de laatste keer trainen in Thialf, voor de laatste keer inrijden, voor de laatste keer naar de ijsbaan voor een wedstrijd.

"Maar gelukkig lukte het verbazingwekkend goed om mijn emoties daarbij uit te schakelen", aldus Van der Weijden. "Ik wilde namelijk nog één heel goed toernooi rijden en dan helpt het niet om de hele tijd aan mijn afscheid te denken."

"Maar toen ik op het podium stond, had ik het wel even lastig. Ik bedacht me dat dit echt mijn allerlaatste wedstrijd ooit was. Het is klaar, ik ga nu een nieuw leven beginnen. Maar op deze manier dit hoofdstuk van mijn leven afsluiten is geweldig, dit is echt stoppen op mijn hoogtepunt."

Beste prestatie

Van der Weijden, die in het seizoen 2005/2006 voor het eerst Nederlandse kampioenschappen schaatste, reed vrijdag en zaterdag in Amsterdam pas haar zesde internationale toernooi, na de WK afstanden en het EK allround van 2012, de Olympische Spelen van 2014 en 2018 en de EK afstanden van begin dit jaar.

De nummer vier van de olympische 5 kilometer vorige maand in Zuid-Korea eindigde door een tiende plek op de 500 meter, vierde plekken op de 3000 en 1500 meter en een derde plaats op de 5000 meter als derde in het klassement, achter de Japanse kampioene Miho Takagi en de onttroonde Ireen Wüst.

"Ik had gehoopt op een plek in de top vijf, maar ik had voor het WK totaal niet verwacht dat ik het podium zou kunnen halen", zei Van der Weijden.

"Tijdens mijn 5 kilometer liet ik me soms heel even afleiden door de gedachte dat ik derde kon worden, maar gelukkig kon ik me genoeg blijven richten op wat ik moest doen. Ik had niet gedacht dat ik in weer en wind zo goed zou kunnen schaatsen, dus dat maakt deze medaille misschien nog wel extra mooi. Dit is mijn beste prestatie ooit."

Prestaties

Dat gegeven zorgt er niet voor dat Van der Weijden haar beslissing om te stoppen zal herzien. "Natuurlijk schoot er deze week af en toe wel door mijn hoofd dat ik nu heel goed aan het schaatsen ben", zei ze met een glimlach.

"Maar de reden dat ik stop heeft niet zo veel met mijn prestaties te maken. Ik stop omdat ik weet hoe hard ik moet trainen en hoeveel ik moet doen om weer dit niveau te halen en omdat ik het heel moeilijk vind om dat jaar in en jaar te blijven doen. Dit seizoen kon ik me hele jaar nog goed motiveren, maar nu is het echt genoeg geweest."