Roest na val van Pedersen wereldkampioen allround, Kramer vierde

Pedersen (25) was in het Olympisch Stadion in Amsterdam onbedreigd op weg naar zijn derde afstandszege en zijn eerste wereldtitel toen hij op de 10 kilometer na 6500 meter opeens onderuit ging omdat hij zichzelf pootje haakte aan het einde van de binnenbocht.

De klassementsleider ging hard de kussens in, had even nodig om weer overeind te komen, maar herpakte zich wel. Met nog twee rondes te gaan had hij zijn tegenstander Kramer weer ingehaald, maar hij had te veel tijd verloren op de in de rit voor hem gestarte Roest om nog goud te winnen.

Roest moest op de 10 kilometer 7,78 seconden goedmaken op Pedersen en met de tweede tijd op de slotafstand (13.44,94) lukte dat onverwacht toch nog. Pedersen (14.00,60) moest genoegen nemen met een heel zure zilveren medaille, terwijl WK-debutant Marcel Bosker (derde op de 10 kilometer in 13.49,49) het brons pakte.

Kramer stond voor de slotafstand op de derde plek in het klassement, maar de 31-jarige Fries kon het net als vorige maand bij de Olympische Winterspelen niet bolwerken op de 10 kilometer. Hij eindigde in 14.05,70 slechts als zesde, op ruim 25 seconden van de Zweedse afstandswinnaar Nils van der Poel (13.40,38), waardoor Kramer zelfs buiten het podium viel.

WK 2006

Sinds 2007 ging de wereldtitel allround altijd naar Kramer als hij aan de start stond. In totaal staat de kopman van Lotto-Jumbo op negen wereldtitels, minimaal vier meer dan elke andere allrounder in de schaatsgeschiedenis.

In de afgelopen elf jaar ging alleen in 2011 (de Rus Ivan Skobrev) en 2014 (Koen Verweij) het goud - bij afwezigheid van Kramer - naar een andere schaatser.

Sinds het WK allround van 2006, toen de Amerikaan Shani Davis in Calgary het goud pakte, won Kramer alle allroundtoernooien waar hij aan deelnam, behalve het NK van 2014 in het Olympisch Stadion toen hij gediskwalificeerd werd op de 5 kilometer.

Lekkerkerk

Nu moest Kramer op een steenworp afstand van zijn huis in Amsterdam toezien hoe zijn ploegmaat Roest er met de wereldtitel vandoor ging. Voor de boerenzoon uit Lekkerkerk, die in 2014 en 2015 wereldkampioen bij de junioren werd, is het de eerste mondiale gouden plak bij de senioren.

Roest eindigde vorig jaar achter Kramer al wel als tweede bij het WK allround in Hamar. Vorige maand won hij bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang zilver op de 1500 meter en brons op de ploegachtervolging.

Roest won zaterdag de 500 meter, maar vervolgens was Pedersen de beste op de 5000 meter en de 1500 meter. De olympisch kampioen op de ploegachtervolging leek daardoor op weg om de eerste Noorse wereldkampioen allround sinds Johann Olav Koss in 1994 te worden, maar door zijn val werd het toch nog een zeer teleurstellend toernooi voor de Noren.