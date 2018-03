Pedersen neemt flink afstand van Roest en Kramer op 1500 meter WK

De 25-jarige Pedersen rekende op de 1500 meter in een rechtstreeks duel overtuigend af met Roest (1.48,34 om 1.49,87) en nam zo de leiding in het klassement over van de drie jaar jongere Nederlander. Kramer eindigde in 1.50,62 als vijfde op de schaatsmijl.

Pedersen, die vorige maand op de Winterspelen goud won op de ploegachtervolging en brons op de 5000 meter, verdedigt later op zondag op de 10 kilometer een voorsprong van 7,78 seconden op Roest en liefst 16,14 seconden op de nummer drie Kramer.

Pedersen, die in 2015 brons en in 2016 zilver won op het WK allround, kan de eerste Noorse wereldkampioen worden sinds Johann Olav Koss in 1994.

Pedersen begon de 1500 meter met een achterstand van 0,38 seconde op Roest. De Nederlander won vorige maand in Zuid-Korea achter Kjeld Nuis nog olympisch zilver op de schaatsmijl, maar zondag in Amsterdam was hij niet opgewassen tegen de ontketende Pedersen.

De Noor kruiste over Roest heen in de laatste ronde en pakte ruim anderhalve seconde op zijn directe tegenstander. Pedersen won zaterdag ook al de 5 kilometer, nadat Roest de afstandszege had gepakt op de 500 meter.

Bosker

Nederlands kampioen Marcel Bosker klokte met 1.51,27 de zevende tijd op de 1500 meter, waardoor de 21-jarige WK-debutant zijn vierde plek in het klassement behield.

De jonge schaatser van Team Justlease.nl heeft op de 10 kilometer een achterstand van 31,36 seconde op Pedersen.

De Let Haralds Silovs werd derde op de 1500 meter in 1.49,97 en steeg daardoor naar de zesde plaats in het klassement. De Belg Bart Swings (vierde op de 1500 meter in 1.50,33) staat vijfde.

Kramer

Sinds 2007 ging de wereldtitel allround altijd naar Kramer als hij aan de start stond. In totaal staat de 31-jarige Fries op negen wereldtitels, minimaal vier meer dan elke andere allrounder in de schaatsgeschiedenis.

In de afgelopen elf jaar ging alleen in 2011 (de Rus Ivan Skobrev) en 2014 (Koen Verweij) het goud - bij afwezigheid van Kramer - naar een andere schaatser.

Vorig seizoen was er bij het WK allround in Hamar een volledig Nederlands podium, met naast Kramer ook Roest (zilver) en Jan Blokhuijsen (brons).

Het mannentoernooi wordt zondag vanaf 15.03 uur afgesloten met vier races over 10 kilometer.