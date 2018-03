Wüst kan door sfeer in Olympisch Stadion toch genieten van zilver

"Van al mijn tweede plekken op het WK allround heb ik het meest genoten van deze", zei Wüst zaterdag na de afsluitende 5 kilometer. "Ik heb echt genoten van het publiek en de entourage. Ondanks de regen, de wind en de steeds wisselende staat van het ijs gaf het een kick om hier te rijden."

Met 23.000 toeschouwers was het Olympisch Stadion uitverkocht voor de middelste dag van het WK in de buitenlucht in Amsterdam.

"Het geluid is als een soort golf die met je meegaat als je aan het rijden bent, dat is echt fantastisch", stelde Wüst. "Er is voor een schaatser niks mooier dan 23.000 man die je naar de finish toe juichen. Wat dat betreft ben ik wel jaloers op de iconen van vroeger die in stadions reden met nog meer mensen op de tribune."

Karretje

De Nederlandse fans op de tribune konden Wüst niet naar haar zevende wereldtitel schreeuwen. De kopvrouw van Team Justlease.nl reed achter de feiten aan nadat ze vrijdag op de 500 meter liefst 1,8 seconde moest toegeven op Takagi.

"Miho heeft gewoon een fantastisch toernooi gereden", zei de Brabantse, die de 3 en de 5 kilometer won maar niet genoeg tijd kon terugpakken om de Japanse echt te bedreigen in het eindklassement. "De beste heeft gewonnen. Ik heb dit WK mijn uiterste best gedaan, maar na de 500 meter was mijn uitgangspositie al tamelijk uitzichtloos."

Na een nipte nederlaag op de 1500 meter op zaterdag (1.58,82 om 1.58,89) moest Wüst op de afsluitende 5 kilometer bijna twaalf seconden goedmaken op Takagi om nog goud te pakken. Het werden er uiteindelijk in een rechtstreeks duels 'slechts' drie.

"Ik hoopte dat Miho ergens zou breken op de 5 kilometer, maar dat gebeurde iets te laat. Voor haar was het mooi dat ze tegen mij reed. Zij kon haar karretje bij mij aanhaken en ze wist precies wat het verschil mocht zijn."

Snelheid

Daardoor was er voor het eerst in de lange geschiedenis van het WK allround een gouden medaille voor een Aziatische schaatser.

"Ik denk dat het goed is voor de sport dat Takagi hier wint", stelde Wüst. "Je hoort vaak dat het niet goed is dat Nederlanders alleen maar winnen bij allroundtoernooien, dus voor het schaatsen is het mooi dat een Japanse de titel wint."

De Brabantse, die niet naar de wereldbekerfinale in Minsk gaat en haar succesvolle seizoen zaterdag afsloot in Amsterdam, is echter van plan om volgend seizoen haar wereldtitel te heroveren.

"Ik zal ergens extra snelheid vandaan moeten halen, want anders wordt het de komende jaren een lastig verhaal bij allroundtoernooien tegen Takagi. En daar wil ik me niet bij neerleggen."