Roest en Pedersen geloven dat ze kans hebben om Kramer te verslaan

"Als je Sven wilt verslaan, moet je van goeden huize komen", aldus de 22-jarige Roest na de 5 kilometer, de tweede afstand van het wereldkampioenschap in het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Maar ik sta er goed voor en ik denk dat ik nu beter ben dan vorig jaar toen ik tweede werd op het WK."

De boerenzoon uit Lekkerkerk, die vorige maand zilver pakte op de olympische 1500 meter, verdedigt zondag op de schaatsmijl een voorsprong van 0,38 seconde op Pedersen en 0,51 seconde op Kramer.

Roest kende zaterdag met winst op de 500 meter een vierde plek op de 5 kilometer een heel sterke eerste dag bij zijn tweede WK allround, hoewel het voor hem flink wennen was om in de buitenlucht te schaatsen.

"Het leverde mooie beelden op, maar toen ik in de stromende regen het ijs op stapte voor mijn 5 kilometer, dacht ik wel even: shit, hadden we maar binnen geschaatst", zei de schaatser van Lotto-Jumbo met een glimlach.

"We zijn het niet gewend om met een nat pak aan de start te staan. Voor de 5 kilometer was ik meer bezig met mijn bril een beetje schoonmaken zodat ik nog wat kon zien dan dat ik bezig was met de zenuwen van de race. Maar tijdens mijn rit heb ik daar niet meer over nagedacht en heb ik alleen maar doorgebeukt."

Bergen

Pedersen voelde zich op zijn beurt meer dan thuis bij de omstandigheden in Amsterdam. De 25-jarige Noor begon met schaatsen in de buitenlucht in Bergen, een van de natste steden van Europa.

"Ik heb in mijn leven veel in de regen geschaatst, dus dat was geen enkel probleem", aldus Pedersen, die op de 5 kilometer met een eindtijd van 6.33,81 verrassend met de afstandszege aan de haal ging. Hij was 34 honderdsten sneller dan olympisch kampioen Kramer (6.34,15).

"Voor de race waren mijn coach en ik het erover eens dat de tijd van Kramer te kloppen was, maar toch is het bizar om de waarschijnlijk beste schaatser aller tijden op zijn thuisbaan te verslaan. Het is de eerste keer dat ik Kramer heb geklopt op de 5 kilometer, dus dat was genieten."

Flinke opgave

Pedersen beseft dat het desondanks een flinke opgave zal worden om Kramer zondag van zijn tiende wereldtitel allround af te houden, met nog een 1500 meter en vooral een 10 kilometer op het programma.

"Ik kan me voorstellen dat Kramer zeer gemotiveerd is na zijn nederlaag op de 5 kilometer", stelt de Noor. "Het zal lastig worden, maar ik kijk uit naar de slotdag. Ik heb mijn vorm van de Spelen behouden, sta er goed voor en heb bewezen dat ik Kramer kan verslaan."

Ook Roest begint vol vertrouwen aan de laatste twee afstanden. "Het is heel mooi dat ik halverwege bovenaan sta. Ik zal nog wat meer voorsprong nodig hebben voor de 10 kilometer, maar het moet mogelijk zijn om op de 1500 meter nog een extra gaatje te slaan."

De slotdag van het WK allround begint zondag om 13.30 uur met de 1500 meter. De afsluitende 10 kilometer start om 15.05 uur.