Kramer moest zich op 5 kilometer 'kapot knokken' door zwaar ijs

"Patrick staat er goed voor, ik had liever wat meer tijd op hem teruggepakt op de 5 kilometer", aldus Kramer na zijn 5000 meter in het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Maar ik moet nu morgen een halve seconde op hem goedmaken op de 1500 meter en ik denk dat dat al met al niet zo slecht is."

De 31-jarige Fries begon zijn twaalfde WK allround met een zesde plek op de 500 meter. Met 37,43 was hij iets minder dan een halve seconde langzamer dan Roest, die in 36,97 de snelste was op de kortste afstand.

Op de 5 kilometer klokte Kramer met 6.34,15 verrassend de tweede tijd, nog achter de Noor Sverre Lunde Pedersen (6.33,81).

Roest (6.37,07) gaf minder dan drie seconden toe op de olympisch kampioen, waardoor de nummer twee van het WK van vorig jaar zondag op de 1500 meter een voorsprong van 0,51 seconde verdedigt op zijn teamgenoot. Pedersen heeft een achterstand van 0,38 seconde op de klassementsleider.

Regen

"Ik denk dat ik gezien de omstandigheden nog een prima tijd reed op de 5 kilometer", doelde Kramer op de regen in het Olympisch Stadion. "Ik heb me twaalf ronden lang kapot geknokt en dit was het. Het ijs loopt voor geen meter, dus het was werken."

"De kwaliteit van het ijs was heel erg wisselend tijdens mijn rit. Op het rechte stuk richting de finish lag er prima glij-ijs, omdat er allemaal water op lag. Maar in de buitenbaan in de noordbocht was het helemaal opgedroogd, waardoor er schuurpapier lag. Daar moest ik doorheen ploeteren."

Toch had Kramer vooral genoten van de sfeer op de buitenbaan in Amsterdam, waar er meer dan twintigduizend toeschouwers op de tribune zaten.

"Natuurlijk had ik liever beter gereden, ik ben hier uiteindelijk om wereldkampioen te worden. Maar over de ambiance kan denk ik niemand klagen, het was erg gaaf om hier te schaatsen. Thialf is mijn thuisbaan en ik ben en blijf Fries, maar zo eens in de zoveel tijd is het leuk om hier te rijden."

Het mannentoernooi bij het WK allround gaat zondag vanaf 13.30 uur verder met de 1500 meter. Daarna volgt nog de afsluitende 10 kilometer.